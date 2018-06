La familia de Lucía Pérez presente en la marcha siguen pidiendo justicia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, familiares de víctimas de violencia de género se hicieron presente en la masiva movilización que comenzó en el Monumento a San Martín, Luro e Hirigoyen, y que marchó por el centro de la ciudad. “Esta gente nos apoyó mucho a nosotros y por eso, tenemos que estar ahora apoyándolos a ellos como también seguimos peleando por Lucía”, remarcó Guillermo, el papá de Lucía Pérez, la joven asesinada hace casi un año y medio en la ciudad.

En tal sentido, Guillermo Pérez, expresó que “esta fecha significa mucho para nosotros: hoy es 8 y a Lucía la mataron un 8 justamente” a la vez que comentó que se hizo presente en la movilización junto a su familia y amigos en agradecimiento al apoyo recibido por las distintas organizaciones que realizaron la marcha.

En relación a la causa judicial que se les sigue a los principales imputados del crimen, Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, indicó que “la causa fue elevada a juicio en diciembre pasado. Se les preguntó si querían ser juzgados por jueces o por jurados y eligieron por jueces. También se presentaron las pruebas para el debate y después de que se haga la audiencia, se va a fijar fecha para el juicio final, seguramente sea un mes”.

“Hasta ahora estamos conformes con la actuación de la justicia, pero con algunas cosas no como por ejemplo con lo de Maciel. No podemos entender que esté en una ONG clausurada, él tendría que estar en Batán, no acá”, cuestionó el papá de la joven a la vez joven que apuntó contra los imputados y señaló que “son narcos, pedófilos y asesinos”.

Asimismo, comentó que “Juan Pablo Offidani es un narco que puso la logística y todo para matar chicos en los colegios vendiéndoles droga. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta para que en el día del juicio se lo juzgue por eso también”.

Por otro lado, se refirió a su situación personal, pasado ya un año y medio casi del crimen de su hija y manifestó: “Hoy yo me encuentro con una familia destruida, devastada, después de más de un año y pico de soportar esto todos los días no es fácil, tengo un hijo que me dejó los estudios terciarios, mi mujer está devastada por todo y eso te da bronca, porque ya pasó mucho tiempo y ya tendríamos que tener justicia”.

En relación a otros casos de femicidios que han ocurrido en distintos lugares del país, confesó que cada vez que se entera de un caso similar al de Lucía le genera enojo y tristeza. “Me agarro una bronca terrible y me largo a llorar. No lo puedo entender ni asimilar, son cosas que cuando pasan, lo tocan a uno, te hace sentir mal”, describió.

Por último, Guillermo comentó que se seguirán haciendo presentes en las distintas movilizaciones que se realicen en la ciudad y adelantó: “Llegado el momento que tengamos la fecha del juicio, vamos a organizar una movilización”.