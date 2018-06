Agustín Neme renunció al IOMA y a través de emotiva nota se despidió de sus compañeros de Región

Agustín Neme, Delegado del IOMA en la Región General Pueyrredón y que también incluye las localidades de la zona como Tandil, Balcarce, Pinamar y Villa Gesell, entre otras, presentó este miércoles su renuncia en carácter de “indeclinable” , y a pesar de los llamados de autoridades de esa obra social bonaerense, se despidió del personal.

Neme quien en los últimos meses había dado la cara ante todos los prestadores de la Región en este tiempo de atrasos en los pagos, pero evidentemente la situación lo superó y prefirió dar un paso al costado.

También en la sede marplatense, los trabajadores se vieron sorprendidos luego que a través de una comunicación interna, les había anticipado que había enviado la dimisión al propio Presidente del IOMA, Pablo Di Liscia.

En las últimas horas se conoció la nota que recibieron los empleados de esa Obra Social y en donde señala textualmente:

En el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de director de IOMA Región General Pueyrredon, responsabilidad que tuve el honor de representar desde enero de 2017 a la fecha. Quiero agradecer profundamente a todo el equipo humano de la región por acompañarme en este desafío, por su compromiso diario y el respeto de siempre. Pocos saben del esfuerzo que día a día ustedes llevan adelante para que los afiliados tengan las respuestas y soluciones que merecen. Por eso y por mucho más estoy y estaré eternamente agradecido.

También agradecer a los afiliados en general, padres, madres y a los pequeños guerreros que tuve la oportunidad de conocer. Cada uno de ustedes ha dejado una marca en mi corazón. Me voy con la conciencia tranquila de haber cumplido el objetivo que me propuse cuando asumí este desafío, un IOMA de puertas abiertas y un director que escuche y se comprometa con los afiliados. Que estuvo ahí siempre que se lo necesitó, con errores y aciertos pero siempre pensando en los afiliados.

Mi paso por IOMA me ha hecho sin dudas crecer como persona y estoy muy feliz por eso. He recibido llamados y mensajes que me hacen saber que mi paso por la institución no ha si en vano y ese respeto y reconocimiento es lo que mejor puede llevarse uno. Infinitamente gracias a todos de corazón.