Marcelo Fernández: “Seguimos pagando funcionarios que no trabajan”

Marcelo Fernández, miembro dela comisión de educación del Concejo Deliberante, realizó una síntesis sobre la presencia de Silvana Rojas, secretaria de cultura, en dicha comisión: “A veces pensamos que no saben, otras directamente que no les interesa. Sino no se explica cómo este gobierno puede dejar atrás proyectos que fueron impulsados o potenciados por la gestión anterior que eran logros para Mar del Plata y Batán. El argumento de la herencia cae en abstracto cuando vemos cuánto dinero implican estas inversiones sociales. Su impacto en el presupuesto es ínfimo. Mientras tanto los marplatenses seguimos pagando funcionarios que no trabajan lo suficiente”.

En el mismo sentido señaló “La posibilidad de trazarnos políticas públicas a largo plazo, que generen transformaciones culturales y desarrollo humano, ha sido frenada desde que asumió este gobierno. Así sucedió con la orquesta infanto juvenil, el dni cultural, los talleres de cultura en los barrios, la comedia municipal, el cierre del teatro diagonal y el apoyo a los artistas locales”.

Para finalizar el concejal de Acción Marplatense dijo: “Había 2000 niños y niñas en la orquesta infanto juvenil, Silvana Rojas, secretaria de cultura, nos viene a decir que no sabe dónde están registrados los instrumentos. Un argumento totalmente burocrático para no hacer. Es fácil, los mismos no fueron comprados por el Municipio sino por la Asociación de Amigos de la Orquesta, por los propios padres e instituciones. Que convoquen a los alumnos y van a ver cómo aparecen. Hoy tenemos familias que tienen que pagar un instituto privado o en el peor de los casos tienen el instrumento guardado en un armario esperando a que se les brinde la oportunidad de usarlo”.