Maximiliano Abad: “Hoy el Estado está presente al lado de los que menos tienen”

El presidente del Bloque de Cambiemos en la Cámara baja bonaerense, Maximiliano Abad, destacó que el discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense “tuvo el peso incontrastable de los hechos, de la gestión transformadora que se viene realizando en la Provincia”, y destacó: “Estos hechos son históricos, porque ratifican que hoy el Estado está presente, con los vecinos y al lado de los que menos tienen.”

El legislador marplatense valoró que “la gobernadora fue sincera, y muy concreta: no hubo diatribas, ni chicanas políticas, hubo una descripción exacta de cómo del desastre de 2015, el gobierno ahora dice la verdad, gestiona en valores y viene devolviéndole la dignidad a todos los bonaerenses”.

Uno de los tramos más fuertes del discurso de la gobernadora fue el referido a la cuestión docente, en momentos en donde los gremios no aseguran el comienzo de clases. La gobernadora dijo: “No podemos seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite. Y menos si tomamos que esa fecha es el comienzo de clases que pone de rehenes a los alumnos”. Abad resaltó: “El primer paso hacia el futuro es poner a los alumnos en el centro del debate. Como dijo la gobernadora hay que plantear una discusión profunda de la educación en la Provincia para no dejar afuera a ningún chico de las escuelas bonaerenses de los desafíos que nos plantea el siglo XXI. La gobernadora podría haberse subido al poder para apretar y condicionar a los gremios, pero al contrario, invitó a profundizar el diálogo y generar puntos de encuentro para cuidar el valor del salario y las cuentas de la Provincia.”

Abad destacó, además, la relevancia del rol de María Eugenia Vidal en el contexto de la política argentina: “María Eugenia es la gobernadora bonaerense con menos poder institucional desde 1983, pero a su vez ha sido capaz de construir el gobierno con mayor consenso social y respeto colectivo de las últimas décadas. Recibimos en 2015 una provincia políticamente debilitada y financieramente quebrada, tenemos dos años después una provincia políticamente sana y financieramente equilibrada.”

En varios pasajes de su discurso, la gobernadora destacó que viene por delante una intensa agenda legislativa. Entre los desafíos más importantes mencionó una reforma judicial: “Enviaremos a esta Legislatura proyectos de reforma de distintos códigos. En particular, el Código Procesal Penal, es muy importante, porque no puede ser que una persona acusada de delitos graves deba recurrir hasta siete veces a la Justicia para que diga si es culpable o inocente. Y mientras tanto, están en la calle”, afirmó Vidal.

Al respecto Abad dijo: “La agenda que planteó la gobernadora en su mensaje a la Asamblea legislativa es genuinamente progresista, porque nos indica que tenemos que estar a la altura de lo que nos impone la historia. No podemos enfrentar el futuro con herramientas obsoletas. La reforma judicial debe acompañar la reforma que la política se ha autoimpuesto en la Provincia. Aspiramos a que el Poder Judicial recoja la inquietud de la gobernadora, que es la inquietud de todos los bonaerenses: necesitamos más y mejor justicia”.

“El rol del estado al servicio de la gente es el valor principal que nos transmitió hoy a todos la gobernadora y, sin duda, nos marca el horizonte del porvenir en la Provincia”, concluyó Abad.