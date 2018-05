La fiesta de CNCO en el Movistar FRI Music en Mar del Plata un éxito cantado

El Movistar FRI Music desembarcó una vez más en la emblemática ciudad de Mar del Plata y realizó su cierre de la edición verano, con entrada libre y gratuita con la presentación de XXL Irione, Juan Ingaramo y CNCO, convirtiendo la velada en una verdadera fiesta para más de cien mil personas.

Las cnconers, fanáticas de la banda, acamparon desde la noche anterior, reservando sus lugares para vivir un momento único. Y desde temprano, en la prueba de sonido, gritaron eufóricamente, cantando a viva voz todos los temas de sus ídolos.

El mismo comenzó con la presentación de XXL Irione, el rapero under que se convirtió en fenómeno viral, quien arrancó con su hit “Ella acaricia mis tatuajes”, y luego cantó “Carta a una ex”, “Vamos a despegar”, y “Tu viernes y mi lunes” entre otros.

Luego, fue el turno de Juan Ingaramo, el cantautor cordobés recientemente distinguido con menciones al álbum del año, canción del año y videoclip del año en Rolling Stone, que con su música recorrió varios temas a lo largo de su presentación. “Comodín”, “Hace calor”, “Mi chica” y “Matemática” fueron parte de su lista de temas, con los que precalentó el ambiente y dejó a los presentes listos para recibir el plato fuerte de la noche.



Los aclamados CNCO a pleno en el #MovistarFRIMusic.

Pasadas las 21 hs, CNCO llegó al escenario montado en el famoso Paseo Hermitage e hizo delirar a todo el público presente, dando comienzo a su hora y media de show con el tema “Más allá”. Continuaron con algunos de sus hits como “Tan fácil”, “Para enamorarte”, “Mamita”, con los que hicieron alucinar a todos los fans.

Para el turno de los bises, eligieron “Hey DJ” y “Reggaeton lento” y todos bailaron y cantaron de principio a fin cada uno de los temas terminando la noche con una fiesta sin precedentes frente al mar.

El recital fue transmitido vía streaming para todo el país desde la fanpage de Movistar Argentina, desde donde lo siguieron más de dos millones de personas.

Para quienes no pudieron ver el evento en vivo, aún pueden revivir los mejores momentos ingresando en:



La banda dejando todo en el escenario.

La boyband del momento, CNCO, estará lanzando su segunda producción musical a principios de Abril, material que todos sus seguidores esperan ansiosos.

Movistar abrió el 2018 con la séptima edición del Movistar Punta del Este Summer Festival, en su nueva y exitosa versión sunset, que convocó a más de 15 mil personas en la Playa Montoya de Punta del Este, donde se pudieron ver gratis a bandas y solistas como Brett Love, Louta, Beth Ditto, Oh My God! It’s The Church y The Martinez Brothers que tocaron más de 6 horas y fueron seguidos vía streaming por más de 1,5 millones de personas. Luego el Movistar FRI Music desembarcó en la costa argentina el sábado 27 de enero, en Quintana y Del Tridente, junto a Airbag y Banda de Turistas, quienes fueron los encargados de musicalizar desde el atardecer hasta ya entrada la noche. Diez mil personas formaron parte de ese momento de forma gratuita y más de 900 mil lo siguieron vía streaming desde toda Latinoamérica.

Esta fecha marcó un récord en la historia del festival, con más de 100 mil personas disfrutando la propuesta de verano de la marca.

Acerca del Movistar FRI Music

El Movistar FRI Music se ha convertido en un clásico entre los festivales de música de la Argentina, transitando ocho años de historia y con reconocidos artistas nacionales e internacionales que han recorrido distintas ciudades del país. Entre sus hitos se destacan el homenaje a la trayectoria de Charly García, la vuelta de los Fabulosos Cadillacs, la reunión de la banda chilena La Ley, la vuelta de IKV, la primera visita al país de Jane’s Addiction, la presentación del ex Beatle Ringo Starr, el primer show en el país de MS Lauryn Hill, la celebración a Soda Stereo con las mejores bandas latinoamericanas del momento, y el lanzamiento de su última edición como el Movistar FRI Music Week, un festival de toda una semana donde la ciudad se convirtió en un escenario gigante y la música copó la ciudad de Buenos Aires.

La marca acompaña a la música a través de diferentes formatos y escenarios desde sus inicios, con el fin de conectarse con sus clientes mediante acciones integrales donde las canciones y la tecnología conviven. Y aprovecha el verano para acercarse a los jóvenes con recitales libres y gratuitos en las ciudades donde ellos pasan sus vacaciones.