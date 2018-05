José Larralde ofrecerá una guitarreada para su público

El Pampa José Larralde realizará una única función en Mar del Plata este martes a las 21,30 en el Teatro del Centro de Arte de San Luis 1750.

Larralde nació, hace 80 años, en una estancia de Huanguelén -cerca de Bahía Blanca- en la provincia de Buenos Aires. Fue trabajador rural, tractorista, albañil, mecánico, soldador y después de casi medio siglo cantando vivencias se sigue sintiendo “peón”.

-¿Qué veremos sobre el escenario? –Lo de siempre. Lo mío no es un show, ni un concierto, ni un espectáculo, es una guitarreada. Con mi guitarra abro un abanico y a medida que la gente se va entusiasmando extiendo la propuesta. Es la misma cantidad de canciones, pero hablo mucho más. En cambio si veo que el público no me da mucha pelota canto los temas que tengo que cantar y basta. Pero acá y en todos lados siempre me ha ido bien.

-Mi público, por una cuestión de años, se ha ido renovando. Ahora hay jóvenes (de unos 30 años) que llegaron a conocerme a través del rock pesado, Ricardo Iorio fue el culpable. Él me grabó algunos temas, que yo los escucho pero no los entiendo, pero los pibes han querido conocer al autor de esas canciones y después ellos se enganchan con lo que yo hago y me siguen a todos lados.

De puro criollo “Por eso m hijo repito,/ que consejos no le doy / el canto que canto hoy / y el canto que ayer canté / mañana lo cantaré / de puro criollo que soy”. Así cierra José Larralde su tema “Herencia pa un hijo gaucho”, del que se han editado más de 5.000.000 de copias.

Grabó su primer disco allá por finales del 60. En 1971 se estrenó “Santos Vega”, película que lo tuvo como protagonista junto a Ana María Picchio y Walter Vidarte. Dicen que le gusta coleccionar de todo, pero principalmente “cuchillos”. Nació un 22 de octubre, tiene 3 hijos (Carlos Raimundo, Julián y Lautaro) y actualmente vive en Buenos Aires.