Aldosivi derrotó a All Boys 1 a 0 y quedó cuarto en el Torneo de la B Nacional

En una nueva fecha del Torneo de la B Nacional, Aldosivi visitó a All Boys en el estadio Islas Malvinas. Por 1 a 0 con gol de Fernando Telechea y se trae más que tres puntos para Mar del Plata: quedó cuarto y el sueño intacto de regresar a Primera.

El Albo intentó dominar el partido fue parejo, con posesión y territorio, pero sin un plan de juego claro que le permita llevar verdadero peligro al arco de Sebastián Moyano. Brian Guerra y Maxi Salas lo intentaron pero se quedaron en nada. Antonio Medina lo tuvo para Aldosivi, mientras que Facundo Castro casi marca para All Boys. El tablero se abrió cuando Nahuel Losada salió apurado y se llevó puesto a Telechea: el goleador no falló, la cruzó y marcó su noveno tanto en el torneo.

All Boys celebraba en el segundo tiempo con el empate de Castro, ero su gol fue bien anulado por offside. Luego de eso, la visita administró el tiempo y no supo liquidarlo: se lo perdieron Cristian Chávez y Nahuel Yeri (al palo). Igual le alcanzó porque no pasó más nada. Aldosivi, además de ganar, rompió el invicto de All Boys en el Islas Malvinas.

Síntesis

All Boys: Losada; Suárez, Frontini, Ibars y Lusnig; Soria, Gino, Canuhé y Guerra; Castro y Salas. DT : Ignacio González.

Aldosivi: Moyano; Quílez, Parnisari, Velázquez y Canever; Villar, Brum y González; Medina, Telechea y Chávez . DT: Gustavo Álvarez.

Cambios: 16′ ST Sandoval por Suárez (ALL); 17′ ST Alegre por Velázquez (ALD); 23′ ST Yeri por González (ALD); 28′ ST Giménez por Castro (ALL); 30′ ST Orfano por Brum (ALD); 34′ ST Barrera por Gino (ALL).

Goles: 35′ PT Telechea -P- (ALD).

Amonestados: 2′ PT Quílez (ALD); 21′ PT Frontini (ALL); 39′ PT Brum (ALD); 17′ ST Moyano (ALD); 31′ ST Alegre (ALD); 34′ ST Salas (ALL); 37′ ST Parnisari (ALD); 37′ ST Giménez (ALL).

Expulsados : No hubo.

Árbitro: Héctor Paletta.