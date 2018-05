Fabio Herrera Cuarteto en la casa se arte Blohf Latinoamérica

Fabio Herrera Cuarteto se presentará este sábado 10 de febrero a las 22 hs en la casa se arte Blohf Latinoamérica, cita en Falucho y Santa Fe. se presentará este

Cumpliendo 10 años de búsqueda en este trayecto, la estética poética en conjunción con el diseño musical ocupa un lugar importante al momento de destacar o hacer hincapié en uno de los matices del grupo.

Fabio Herrera tiene compuestas más de 200 canciones como corolario de los tres libros de cuentos y poesía que ha editado en los últimos años; cada canción tiene la pretensión de dejar plasmada una circunstancia de territorio emocional, pero también de andana geográfica y de amparo en la memoria musical teniendo muy presente los sonidos y las historias que hacen a la construcción de un repertorio.