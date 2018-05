Habitantes del Bosque expresaron su total rechazo a la prisión domiciliaria del asesino

Eugenia Díaz y María Dolores López (FOTO) dieron el inicio al acto cumplido en la plaza aledaña a la casa que hoy habita en el Bosque de Peralta Ramos el asesino Miguel Etchecolatz, con la lectura de un documento, donde señalaron que eran un “grupo de vecinos que nos autoconvocamos (de alguna forma, nos arrimó el viento), muchos sin conocernos, para expresar el total rechazo a la prisión domiciliaria otorgada a esta y a otros genocidas”.

En la ocasión recordaron que “el 27de diciembre del año pasado, por llamados de amigos y algunos medios de comunicación, nos enterábamos de que los jueces, José Martínez Sobrino, José Luis Panero y Fernando Canero, decidían otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex jefe dela Brigada de Investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del ex gral. Ramón Camps”

Al referirse al pasado de Etchecolatz, afirmaron que “está juzgado por delitos de lesa humanidad, cometidos en los años 1976 y 1977, cuando estuvo a cargo de 21 centros clandestinos de detención, donde se cometieron crímenes que van desde la tortura, robo de bebés, violaciones, asesinatos, desapariciones, entre otros, por lo que lleva en su haber 6 condenas a cadena perpetua por ello… Y ni hablar que es el principal sospechoso por la desaparición de Julio López, quien fuera víctima y testigo en una de las causa y desapareciera luego de dar sus testimonio en la justicia…”

“Como corolario, nos enteramos de que el domicilio fijado para efectivizar tal beneficio, sería en nuestro propio barrio… Pasado el estupor inicial, con temores e incertidumbres, pero con la sensación de no poder admitir pasivamente la desacertada decisión de los jueces mencionados, empezamos a reunirnos…”

Se identificaron como “ un grupo de vecinos que nos autoconvocamos (de alguna forma, nos arrimó el viento), muchos sin conocernos, para expresar el total rechazo a la prisión domiciliaria otorgada a esta y a otros genocidas”.

Fueron contundentes al afirmar que “No lo queremos en nuestro ni en otro barrio. No lo queremos suelto. El único lugar que le cabe a un ser como este, es la cárcel, no nos vamos a cansar de decirlo”

Exigieron a la justicia que “mediante por todos los medios `posibles que se revea y retrotraiga esta decisión de los jueces. Por eso seguimos movilizándonos. No queremos que el miedo ni la violencia institucional nos paralicen, queremos trasmutar la impotencia en acciones que hagan a nuestro bienestar y al de todos los argentinos. Este es nuestro grano de arena. No podemos permitir que el hecho de otorgar este tipo de beneficios se naturalice, dado que lo sentimos como una suerte de “libertad encubierta”, para acotar “Y si no, veamos la manera en la que este individuo en cuestión, fue a la clínica a que le cambien una sonda. Inconcebible…”

Remarcaron que “Por eso estamos acá. En este Primer Encuentro Cultural de Vecinos Sin Genocidas a un mes que Etchecolatz, avalado por una justicia cómplice, arribara a nuestras calles. “La cultura es la sonrisa”, dice León. Claro que sí, y no la queremos perder, aún en esta circunstancia.

Por ultimo expresaron “ la alegría de sabernos juntos y apoyados en esta lucha, en la que buscamos el retorno a nuestra tranquilidad, pero sobre todas las cosas sostener los preceptos de memoria, verdad y justicia. Así que, en nombre de quienes formamos Vecinos sin Genocidas, bienvenidos y bienvenidas , gracias infinitas por acompañarnos y ser parte”.