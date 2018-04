Los trabajadores bancarios comienzan con los paros en el “Provincia”

Después de que María Eugenia Vidal firmara la promulgación de la ley modificatoria del régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia, desde el gremio anunciaron una convocatoria para este viernes a las 11 en cada casa del Banco, en contra de las reformas propuestas.

La norma, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense eleva la edad en forma escalonada desde los 60 a los 65 años y establece un nuevo mecanismo de variación salarial. “El viernes 19 a las 11 nos reunimos en Casa Central, seremos cientos, tal vez más, los jubilados y pensionados que aunaramos nuestras voces reclamando que se modifiquen estos artículos de la ley que nos quitan la posibilidad de vivir dignamente hasta el final de nuestras vidas”, sostuvieron.

A su vez, pidieron que se acerquen a la convocatoria “con pancartas que denuncien que no somos privilegiados. Que aportamos entre 30 y 40 años, más que todos los sistemas, para obtener una jubilación digna que hoy Vidal nos arrebata, desconociendo todo el sacrificio hecho a lo largo de nuestras vidas”.

En tal sentido, remarcó: “Le demostraremos a la Sra. Gobernadora que no solo los activos están dispuestos a luchar, que jubilados, pensionados y nuestras familias seremos la fuerza necesaria para lograr que entienda que no admitimos lo que se hizo, que no soportamos su falta de respeto, las mentiras sin sentido, la adjetivación insultante. Que sepa que estamos dispuestos a luchar por los derechos que nos ha quitado”.

Es el último acto administrativo antes de su aplicación. Es decir, que las reformas entran en vigencia, pero, como está en desarrollo un conflicto entre las partes (el Estado y la Asociación Bancaria), con una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de Nación, la medida debería aguardar el desenlace de ese trámite legal.

La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará escalonadamente y de la siguiente manera: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028. De esta manera se achica el ducto en el pago de haberes al universo de pasivos. La ecuación ideal sería 3 activos por cada jubilado. En la actualidad hay 10.500 aportantes activos para 16.000 jubilados, aunque los retirados también aportan a la Caja.