Asalto comando a Apartur: Desvalijan a clientes cuando se jugaba Boca y Aldosivi

Tres delincuentes, fuertemente armados, perpetraron en las últimas horas de este miércoles un asalto comando contra el Hotel Apartur Mar del Plata que se hallaba completo de turistas que eligieron ese paradisíaco resort que se levanta en una antigua estancia, a 600 mts. de la intersección de las Avenidas Edison y Mario Bravo, frente a la cancha del Mar del Plata Golf Club.

Del hecho, registrado en momentos que gran parte de la Policía se encontraba custodiando el Boca- Aldosivi , no se conocen mayores detalles, ya que el personal jerárquico del Hotel no respondió a los llamados telefónicos. Aún así se pudo saber que no solo se llevaron la recaudación de las oficinas administrativas, sino que varias de las personas allí alojados fueron despojadas no solo de sus elementos de valor celulares, relojes, joyas entre otras) , sino que se alzaron con su dinero en efectivos y tarjetas de crédito, más documentaciones personales.

Sobre el total del monto sustraído, no se brindaron precisiones, aun un calificada fuente indicó que el monto es más que importante, teniendo en cuenta además el valor de los objetos arrebatados

Es de resaltar que el ingreso al lugar se concreta por la calle Jorge Hernández y Mario Bravo, lugar donde el año pasado fue inaugurado un Destacamento Policial cuenta con personal las 24 horas, e inclusive unos 100 metros antes del ingreso a Apartur, funciona otro puesto de seguridad, el que paradójicamente finaliza su horario de trabajo a las 22 horas, es decir minutos antes del ataque comando.

Esto hace presumir que los asaltantes conocen perfectamente el movimiento de la zona y pudieron acceder al Resort sin nadie que los identificara.

Cabe señalar que Apartur consta de 32 departamentos con capacidad de hasta nueve personas, las unidades se distribuyen dentro del casco de la estancia y en 3 módulos independientes, que al momento del asalto se hallaba ocupado en más de un 80% de su capacidad.

El lugar también alberga cancha de tenis, campo de fútbol, sala de juegos con mesa de mesa de pool y pistas de voleibol y pádel. Las zonas comunes tienen WiFi. Además, del campo de golf de Mar del Plata que está situado frente al establecimiento, a solo 10 kilómetros del centro de Mar del Plata.

El categorizado establecimiento se halla emplazado en el casco de una antigua estancia de 21.500m2, a 600 mts. de la intersección de las Avenidas Edison y Mario Bravo.