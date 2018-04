Vicente y las Fotomultas: “No lo queremos utilizar como un afán recaudatorio”

En el marco del anuncio de la formal puesta en marcha del sistema de multas de tránsito a través de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, expresó ante “el Retrato…”: “No lo queremos utilizar como un afán recaudatorio, sino que queremos poner en marcha un mecanismo que nos permita a todos los marplatenses y turistas cumplir con las normas de tránsito”.

De la presentación estuvieron a cargo además del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, Claudio Cambareri, subsecretario de Tránsito y Transporte y Sergio Andueza, a cargo del Centro de Operaciones y Monitoreo de General Pueyrredon.

“A partir de una decisión del intendente se sanciona un decreto mediante el cual se va a labrar actas e infracciones de tránsito a través de las cámaras del Centro de Monitoreo, mediante el cual los inspectores de tránsito además de estar en la vía pública, van a estar en las instalaciones del COM visualizando infracciones que permitan ser labradas mediante este sistema”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “se van a sancionar dobles filas, circulación en doble mano, cruce en rojo, estacionamiento en lugares prohibidos como zona de carga y descarga y en paradas de colectivos. Queremos desalentar la permanente violación de normas de tránsito”.

“Esta tecnología que el COM aporta nos permitirá ir paliando esta dificultad y hacer cumplir las normas de tránsito para una mejor convivencia entre nosotros”, indicó el referente del gobierno local.

En tal sentido, explicó que una vez que se labra el acta de infracción, el inspector va a adjuntar a la misma el registro que expedida la Dirección Nacional de Registro Automotor para saber la titularidad dominial como también va a adjuntar el fotograma, de esa manera se le brinda certeza a la actuación municipal”.

“Esto va a ser debidamente informado con cartelería en la vía pública para que se puedan conocer los lugares, donde va a estar en funcionamiento el sistema y no signifique ningún tipo de sorpresa ni nadie pase inadvertido. Se va a señalizar en la vía pública y se va a publicar en la página web del municipio las zonas donde se van a aplicar las cámaras para infraccionar”, señaló a la vez que destacó que esta primer etapa es informativa y de adaptación.

Vicente se refirió al estacionamiento en doble fila y explicó que se da principalmente en zonas comerciales de la ciudad como Güemes, San Juan y también en algunas avenidas como 3 de febrero y Libertad. “Otros lugares donde se van a instalar las cámaras es en colegios para impedir que los chicos bajen y suban de los autos en momento que sus padres están en doble fila”, apuntó.

A su vez, agregó que han pedido informes técnicos que dan cuenta que “tanto de la Subsecretaría Legal y Técnica como de los propios Juzgados de Faltas se dictaminó que este sistema está en consonancia con la ley 13927, la ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires”.

Vicente hizo hincapié en que la finalidad de la iniciativa “se sustenta en querer buscar un desaliento a las normas de tránsito y un cumplimiento de las leyes para una mejor convivencia dentro de la comunidad”.

Por otra parte, se refirió a que también se busca “desalentar el no cumplimiento de las normas de medioambiente y de salubridad urbana, arrojando basura en lugares prohibidos a través de vehículos que transportan basura de manera indebida a lugares que no corresponden como los que transportan restos de poda para llevarlos a zonas que no se pueden arrojar”.

Consultado por “el Retrato…” sobre por qué se implementa este sistema en plena temporada de verano, cuando hay mucha gente que desconoce de estas medidas, respondió: “El decreto comenzó en octubre, se sancionó a fin de año y se notificó en enero a los Juzgados de Faltas, de modo que la cuestión temporal es anecdótica”.

“No lo queremos utilizar como un afán recaudatorio, sino que queremos poner en marcha un mecanismo que nos permita a todos los marplatenses y turistas cumplir con las normas de tránsito. Por eso en esta reunión se visualizó la permanente violación de las normas con la consecuente incidencia en la salud de automovilistas, motociclistas y peatones”, declaró.

Por último, Vicente indicó: “A este sistema lo vamos a implementar a partir de los próximos días” y remarcó que “no se podrán realizar actuaciones con respecto a las velocidades máximas porque las cámaras no están habilitadas para ese fin, ni tampoco podremos utilizarlas con ese objetivo dado que no encuentran con la homologación correspondiente”.

El funcionario municipal, concluyó que “los valores de las infracciones estarán dadas por la ordenanza en función de las unidades del valor del litro de nafta súper”.