Casineros paran este jueves en todas las salas de juego de la provincia de Buenos Aires

En plan de lucha y en el marco de una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante, el Sindicato de Maestranza de Casinos y la Asociación Empleados de Casinos, en disconformidad con el cierre de tres salas, anunciaron un paro de actividades para este jueves.

Trabajadores del Sindicato de Maestranza de Casinos y de la Asociación Empleados de Casinos mantuvieron una jornada de trabajo este miércoles por la mañana en el recinto del Concejo Deliberante para expresar su situación ante el cierre de las salas de Valeria del Mar, Necochea y Mar de Ajó.

Con la participación de los concejales de la oposición y referentes gremiales, apenas pasadas las diez de la mañana los trabajadores de Casinos se hicieron sentir en su llegada, a pleno bombo por calle Hipólito Yrigoyen y con carteles manifestándose en contra del cierre de los tres casinos de la costa atlántica.

Daniel Méndez, titular de la Asociación Empleados de Casinos, detalló que hubo dos etapas en el conflicto “Hasta el día 6 de enero, cuando tiramos la primera bola, teníamos una mesa de trabajo consensuada sobre el cierre del casino de Valeria del Mar, que tiene un costo operativo muy alto, hasta ahí era un casino de tres meses al año en el que no teníamos demasiados problemas de costo social, porque no hay personal local, en cuanto al casino de Necochea, veníamos trabajando en un lugar alternativo luego de la caída de una losa”.

Agregó que “Después de esto sale la gobernadora a anunciar lo de los cierres. Es algo que no lo entendemos, no nos dieron ninguna explicación. Y también quieren tocar el artículo 37 de la constitución provincial, algo muy sensible para los empleados de casinos”.

Con respecto a los fundamentos que esgrime la provincia, que tienen que ver con el “combate contra la ludopatía”, Méndez aseguró que está “lejos de la realidad”. Argumentó que “hoy todos sabemos que en los bingos, que son privados, hay 24 mil máquinas funcionando y los casinos son del Estado, regulados y controlados, con horarios de apertura y cierre. Los Casinos hoy turísticos trabajan de 10 de la noche a 4 de la mañana y los Bingos están abiertos 20 horas, por lo tanto no tiene sentido que argumenten que luchan contra la ludopatía”, concluyó el gremialista.