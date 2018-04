Primera quincena turística: La cantidad de arribos fue mayor que el año pasado

El titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Avedis Sahakian habló de las expectativas que se tienen desde el sector para esta temporada. Además, comparó las formas de vacacionar en los últimos años y puntualizó en la promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Avedis Sahakian, empresario gastronómico de la ciudad, en diálogo con “el Retrato…” dijo que “los resultados de la primer quincena fueron interesantes, se notaron más cantidad de arribos a la ciudad”. Sin embargo, agregó que “es necesario estudiarlos un poco más”, en relación a las estadías, los consumos y también los posibles traslados de ese turismo a otros centros.

El titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) aseguró que la ciudad funciona como un “nodo” en la actualidad ya que se ha posicionado como destino directo con las líneas aéreas y el tren, pero qu e mucho de ese turismo no se queda en Mar del Plata. “La ciudad hoy es el punto de llegada y partida a otras localidades como Villa Gesell o Pinamar, lo mismo que hacia al sur con el corredor atlántico”, afirmó Sahakian (FOTO)

“Mar del Plata concentra su turismo en el centro y en menor medida en los alrededores, esto fue históricamente así. Casi todo el turismo que venía a la costa atlántica venía a la ciudad, ahora está distribuido”, manifestó el titular de la Aehg.

El empresario aseguró que “la evolución de los últimos veinte años en muchos aspectos no favoreció para nada a Mar del Plata”, en relación, dijo que “en los hechos, la ciudad no recibe apoyos de la provincia concretos y a largo plazo. Perdimos el ferrocarril, se mejoró pero sigue siendo un servicio de baja calidad. Antes, más del 20% del turismo llegaba por ese medio. Se hacen esfuerzos para cambiar, el tema es sostenerlo a lo largo del tiempo”.

El Fondo de Promoción Turística fue creado por distintas Cámaras empresarias con el objetivo de generar recursos propios que se destinaran al EmTur para colaborar con la difusión y promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional. Lo cierto es que las quejas por parte del sector no son nueva, tanto durante la gestión de Gustavo Pulti como en la del actual intendente Carlos Arroyo, esos fondos no se destinan al turismo.

“Vivimos en situación de permanente crisis”, relató Avedis Sahakian en torno a la economía municipal. El empresario agregó que “cuando hablamos de turismo hablamos de algo multidisciplinario, implica cultura, deporte, recreación, y comercio. Entendíamos que más allá de lo que hicieran el municipio, la provincia o nación, era preciso generar recursos propios para ayudar al EmTur a promocionar la ciudad, sin embargo nunca se usaron los recursos para promocionar Mar del Plata”.

Asimismo, hizo alusión a un concepto muy utilizado en los últimos años, la grieta: “Cuando hablamos de grieta no es solamente político, se generaron un montón de grietas al compás, muchas veces de intereses políticos, pero Mar del Plata es una sola ciudad y vivimos todos acá adentro”.

Finalmente, señaló que “si no hay turismo no sólo no trabaja el hotel o el restaurante, sino que pierde el fabricante de prendas, el taxista y un montón de otros actores”. Además, agregó que es el turismo uno de los máximos empleadores: “Sólo a través de la gastronomía y la hotelería deben estar empleados más de 30 mil personas de manera directa”.