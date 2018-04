Avedis Sahakian: “El sector político pone palos en la rueda y hacen cosas ridículas”

Así se refirió el empresario y titular de la Asociación que nuclea a hoteleros y gastronómicos en relación a algunas medidas, tanto legislativas como impositivas, que no benefician al turismo.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (Aegh), Avedis Sahakian, dijo que “la impresión que muchas veces tiene el sector empresario sobre el político es que ponen palos en la rueda y hacen cosas ridículas”.

En relación, ejemplificó con lo que sucede actualmente con la legislación pertinente para los carros de comida, conocidos como Food Trucks. “No puede ser que tengamos dos Ordenanzas distintas, una que se hizo para los puestos de choripán que asemejan Food Trucks y otra para los Food Trucks en sí y la pregunta es cuál vamos a cumplir, en cuál estoy encuadrado, cómo y quién va a ser el ejercicio del control”, se cuestionó Sahakian.

“Los políticos se ven sometidos a las presiones del bombo en la puerta de la municipalidad y esa no es forma de debatir”, consideró el empresario.

Otro ejemplo tiene que ver con el marco legal que ampara al sector hotelero. Según contó Avedis Sahakian, “el impuesto inmobiliario hotelero atenta contra la industria porque compara al hotel con una vivienda: el algoritmo para determinar el impuesto es el mismo que el de una vivienda”.

Entonces, a la hora de hacer la evaluación inmobiliaria de un hotel se calcula como si fuera una unidad suntuaria. Se paga, en consecuencia, el impuesto de una vivienda. En palabras del empresario, “si el hotel tiene mármoles, granito, espejos, iluminación de calidad, etc, todo eso va sumando en la evaluación del hotel no como una unidad productiva sino una unidad suntuaria”.

Además, destacó que el hotel no es solamente una unidad productiva sino que también, “genera puestos de trabajo, ingresos brutos, IVA, ganancias, etc, que no genera una vivienda familiar”

Con respecto al tratamiento y posible modificación de esta reglamentación, Sahakian remarcó que “durante años se intentó pero no ha habido alteraciones, está sometido a la buena, mala o regular voluntad del funcionario de gobierno de turno”, concluyó.