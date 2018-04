Residuos: Bloquean ingreso al predio y cortan Camino Viejo a Miramar

La situación que se registra luego de la finalización del contrato con la empresa Tecsan que era la encargada de operar el acondicionamiento de la basura en el Predio de Disposicion final , se ha visto agravada en las últimas horas luego del corte en la recolección en la ciudad de Mar del Plata, que significa el corte del trabajo para unas 50 personas, más la tarea de “selección” que llevan adelante en el lugar un centenar de “recicladores”.

Al cierre del ingreso al lugar por parte de los obreros camioneros y de la UOCRA , se dio el corte del camino que une Mar del Plata con Miramar, más conocido como el “Camino Viejo”.

La medida de dar por finalizado el contrato por parte del Intendente Carlos Arroyo , fue duramente criticada por el Secretario General Adjunto de la UOCRA Seccional Mar del Plata, Cesar Trujillo, quien en dialogo con LU9 Radio Mar del Plata afirmó sin tapujo que “el intendente y su equipo no están en condiciones para conducir una ciudad como Mar del Plata”, para acotar que la baja de esa empresa se da en un momento que no es el adecuado “ya que Mar del Plata está repleto de gente y se deja a más de 50 muchachos en la calle. Son cosas muy tiradas de los pelos, caprichosas, y este intendente siempre nos sorprende”.

Si bien desde la Comuna se garantizaba la continuidad laboral de los 25 trabajadores de la UOCRA, lo que no se cumplía era que iban a ganar el mismo salario ( se dijo que de un promedio de $ 35.000, pasarían a cobrar poco mas de $ 12.000)

“Más allá de que quieran economizar, no es momento. Esto hay que hacerlo con tiempo”, insistió Trujillo sobre la decisión de municipalizar el servicio. “No están en condiciones para conducir una ciudad como Mar del Plata. En verano es otra ciudad. La gente viene a pasear, no hay que amargarle la vida. Hay que pensar un poco”, agregó.

Trujillo afirmó no entender como “mientras se convoca al turismo para que veranee en Mar del Plata y la gobernadora María Eugenia Vidal hace “un esfuerzo enorme” en ese sentido, “este tipo (por Arroyo) sale con esto”. “¿Cómo es la cosa?”.