Presentan amparo por “inconstitucional” contra la Reforma Previsional

Un amparo para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Previsional fue presentado en el Juzgado Federal N.º 1 de Mar del Plata. Unidad Ciudadana por medio del Dr José Luis Zerillo y un jubilado damnificado realizaron la entrega del amparo y el pedido a que se haga lugar a una medida cautelar en la que se peticiona que no se aplique la nueva fórmula de cálculo jubilatorio hasta tanto la justicia no se expida.

Según registros del Juzgado Federal, el amparo presentado por Zerillo se constituye como el primero solicitado en la ciudad costera. “Los derechos deben protegerse de forma progresiva, no permitiremos que el gobierno tome a las y los jubilados como variable del ajuste” manifestó Zerillo.

“Casi $500 se le quitará a un jubilado que cobra menos de $8000 y si a esta pérdida de poder adquisitivo sumamos la creciente inflación, los tarifazos y el constante deterioro de las prestaciones que brinda PAMI, visualizamos que estamos condenando a nuestros jubilados a la pobreza. Sin embargo, el Gobierno Nacional manifiesta que esta situación se equilibra con un único bono de $700” Continuó.

Durante el año pasado, también José Luis Zerillo realizó una presentación por la quita de la cobertura gratuita de medicamentos por parte del PAMI. Amparo que tuvo su éxito porque logró el reintegro de las prestaciones a las personas mayores damnificadas.

“Las personas mayores han dedicado su vida al trabajo y es un derecho adquirido que puedan disfrutar su tiempo y tener una vida saludable. No podemos permitir volver a esos momentos como cuando el gobierno de De La Rúa por medio de su por entonces Ministra Patricia Bullrich quitó el 13 % de los ingresos de cada jubilado, es inaudito” Finalizó Zerillo.