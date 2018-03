Primer gran derrota de Mourelle: Vidal le ordenó no quitar exenciones a los teatros

Los empresarios de teatros pudieron más que la decisión de la dupla Mourelle- Arroyo quienes habían fundamentado en la audiencia pública la quita de la exención para estos espacios. En las últimas horas del día, desde La Plata la Gobernadora Vidal le dio la orden al intendente de General Pueyrredón que no se modifique esta situación.

En la Recinto el propio Mourelle había afirmado que “No me parece lógico que los jubilados o los docentes paguen TSU y los propietarios de teatros, millonarios, no la paguen“, señaló el funcionario y detalló que con esa quita de exenciones la comuna se ahorraría 20 millones de pesos.

La queja de los empresarios, entre los que se destacaron Carlos Rottemberg , Lino Patalano y Javer Faroni, entre otros que hace poco tiempo habían acordado con el gobierno provincial darles facilidades a turistas y marplatenses para acceder a entradas durante la temporada.

Atento a estos hecho, sin duda es la primer gran derrota del Secretario de Hacienda que , como se diría en la calle “le sacaron el banquito y lo dejaron colgado del pincel…”