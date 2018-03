Destituyen al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar

El Tribunal Administrativo del Deporte ha decidido destituir a Villar de forma definitiva. Habrá nuevas elecciones en la Real Federación Española de Fútbol.

La podredumbre del caso era tal que, finalmente, Ángel Villar ha acabado por tener el final más ridículo: es destituido como presidente de la Federación por crearse unas cuentas en Facebook y Twitter para promocionarse como precandidato antes de lo debido, cuando todavía presidía la Comisión Gestora.

Era prioritario sacarlo del escenario.

Hace 29 años, cuando llegó al cargo, no sólo no existían las redes sociales, ni siquiera internet. Es una buena metáfora de cómo ha cambiado el mundo durante la era Villar sin que apenas lo hiciera su protagonista, al que este desenlace ha llevado a la caricatura y a la autodestrucción personal. Empieza una etapa del fútbol llena de incógnitas para el futuro pero, a buen seguro, sin desprenderse de las intrigas del pasado.

En los últimos días, Villar intuía lo que iba a ocurrir, dado que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le había remitido el informe de la instructora del caso, favorable a su destitución. Por eso cargó en su aparición contra Cristina Pedrosa, a la que relacionó con José Ramón Lete. Contra ambos iniciará acciones judiciales, adelantó su entorno, del mismo modo que recusará a los miembros del TAD y recurrirá su destitución ante la justicia ordinaria.

Una vez analizado el expediente abierto a Villar a petición del Consejo Superior de Deportes (CSD) tras las demandas de Miguel Galán, Javier Tebas y Jorge Pérez, Pedrosa entendió que Villar cometió una infracción «muy grave», según la tipificación del artículo 76.2 a) de la Ley del Deporte, al vulnerar el deber de neutralidad de la Comisión Gestora, como marca el Reglamento Electoral de la Federación.

“Promover su condición de candidato”

«Una vez convocadas las elecciones a la RFEF por su entonces presidente, el día 13 de febrero de 2017, éste pasó a ocupar la presidencia de la Comisión Gestora. Siendo presidente de dicha Comisión Gestora y sin cesar de la misma llevó a cabo numerosas actividades dirigidas a publicitar y promover su condición de candidato a la presidencia de la RFEF y a captar el apoyo para su candidatura», señala Pedrosa en su informe. Entre esas actividades, la instructora se refiere a la publicidad como precandidato en Facebook y Twitter y a una carta dirigida a los votantes.

Javier Tebas, el azote del destituido Villar, en los últimos años, mantiene que con la marcha de éste no se acaba el ‘villarismo’. Lo repetirá en los próximos días, porque la decisión del TAD no afecta a la composición de la Asamblea. Los mismos que votaron a Villar deberán escoger a su sucesor, a no ser que el Consejo de Estado decida lo contrario.

A partir de ahora es importante que los plazos no se contradigan, por lo que lo prudente sería aguardar a la decisión del Consejo de Estado. Si anula la Asamblea, el proceso electoral empezaría desde el principio, con la elección de sus miembros (140) y posteriormente la del presidente. Si no, sólo se realizaría la segunda parte, después de la elección parcial de los asambleístas que han causado baja, fechada por la Federación para el 29 de enero. La primera opción tiene la oposición de la FIFA, que considera a esta Asamblea legítima e interpretaría su extinción como una injerencia, al ser el Consejo de Estado un órgano consultivo del Gobierno.

En paralelo, los recursos de Villar seguirán su recorrido, igual que las actuaciones de la Operación Soule, que ya propiciaron su suspensión. La destitución, en cambio, llega por un problema de menos calado que lo reflejado en el auto del juez Santiago Pedraz.

Si bien las comparaciones son odiosas, a Villar le ha pasado como a Al Capone:ha caído por lo administrativo. El final más ridículo para el hombre que manejó a dedo durante treinta años el fútbol español.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa