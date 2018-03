18 años y por primera vez ante las urnas: Laura, la chica que ha votado en nombre de Puigdemont

Ha sido su primera vez ante las urnas, pero su voto ha ido en nombre de otra persona. A sus 18 años, Laura Sancho ha generado gran expectación entre los fotógrafos de prensa mientras introducía su papeleta electoral: es una joven cualquiera, pero hoy su voto representa al del ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont.

El político independentista, que se encuentra en Bruselas desde octubre, le pidió que votara por él ante la imposibilidad de hacerlo él mismo, ya que no pudo cumplir con los trámites burocráticos necesarios para votar desde el extranjero y viajar a Cataluña supondría su detención.

“Laura Sancho ha venido a Bruselas a decirme que el 21-D (21 de diciembre) podrá votar por primera vez y que lo hará por mí, porque yo no podré. Le quiero agradecer este gesto y la generosidad. ¡Gracias Laura!”, escribió Puigdemont hace unos días en Instagram, junto a una foto en la que aparece junto a la joven.

Laura ha votado en Les Planes (Barcelona) con una gran sonrisa y ha posado ante las cámaras con la papeleta de la coalición Junts per Catalunya, encabezada por Puigdemont. “Creo que se lo merece más que nadie, porque su situación política actual es horrible”, ha dicho a los periodistas, tras criticar que Puigdemont “esté exiliado“, en sus palabras, en referencia a la huida del ex president en Bruselas para no ser detenido.

El voto en España es personal e intransferible, pero en las últimas convocatorias electorales se pusieron en marcha campañas de “voto cedido” por parte de residentes en el extranjero con problemas para cumplimentar los trámites necesarios para votar, especialmente después de que España modificara el sistema para hacerlo.

Puigdemont recurrió a ello en unas elecciones anómalas convocadas por el Gobierno español para tratar de frenar el desafío independentista en Cataluña. Varios candidatos, cómo él, se encuentran huidos en el extranjero para no ser detenidos y otros, en prisión.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa