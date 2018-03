Luego del ataque al Ministerio de Trabajo presentan denuncian y aportan pruebas

Luego del violento ataque que sufrieran las oficinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ubicadas en Santiago del Estero entre Luro y San Martín, y que provocaran severos daños en su fachada, el Delegado Regional, Doctor Fabian Driussi (FOTO) presentó una denuncia ante la Justicia, a la vez que entregó fotografías y filmaciones donde se observa a los vándalos que perpetraron el hecho.

En diálogo con “el Retrato…, Driussi indicó que “el ataque se produjo el pasado lunes entre las 15 y las 15,30, luego que pasara por frente a las oficinas una columna de manifestantes” identificados con un sector de la izquierda marplatense.

“No serían más de 5 ó 6 personas encapuchadas que armados de palos, barretas y piedras en menos de tres minutos la emprenden con un salvajismo inusitado, contra el ingreso a esta dependencia, y de no haber sido por estar una reja detrás del vidrio, hubiesen podido ingresar directamente al Ministerio” dijo más adelante Driussi, para acotar que “felizmente a esa hora el grueso de los empleados ya se había retirado, al igual que la custodia policial, y solo quedaban dos de ellos en la plata alta”

“Fueron ellos quienes llamaron al 911, pero lamentablemente, quizás por estar controlando la manifestación que recorría otras calles en esos momentos, no pudo venir. Si llegaron de la Policía Federal pues acertaron pasar po r el lugar y actuaron de oficio”

En otro pasaje de la charla, el Delegado Regional no tuvo dudas en afirmar que “a cómo se desarrollaron los hechos, evidentemente esto era algo preparado, pensado de antemano” remarcando su asombro “a pesar de las continuas manifestaciones que aquí se realizan, ya que nunca había existido semejante violencia. Uno ve las imágenes cuando arremeten contra el frente de la Delegación, y realmente da pavor”

Finalmente Driussi afirmó que le llamó la atención “el silencio y la falta de solidaridad para con nosotros, de parte no solo de la dirigencia política, sino también de todos aquellos sectores con los cuales tenemos una relación amigable, más allá de que alguna Resolución pueda no agradarle. Esta escalada de violencia no le favorece a nadie”