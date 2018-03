Daniel Rodríguez: “En esta Audiencia Pública no se brindó información suficiente”

Este jueves se llevó adelante la Audiencia Pública por el Presupuesto 2018, en la que el Secretario de Hacienda Hernán Mourelle, acompañado por el Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, brindó escasas explicaciones y recibió la reprobación de los vecinos y vecinas que se mostraron indignados ante la falta de respuestas.

Vecinos, fomentistas e integrantes de distintas organizaciones manifestaron las principales problemáticas que se atraviesan en cada uno de los barrios y solicitaron explicaciones acerca de las partidas presupuestarias de las áreas de salud, cultura, educación, y sobre la situación de las sociedades de fomento, las obras de asfaltado y luminarias, comedores barriales, entre otros.

“En esta Audiencia Pública no se brindó información suficiente, tampoco se contestaron las inquietudes y se dejó a mucha gente afuera. Las respuestas concretas que necesitan los vecinos que están aca, no las van a encontrar por que solamente están el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno, que no las pueden responder. No pueden responder qué es lo que pasa en Salud, en educación, en cultura. Entendemos por ello que fue una falta de respeto a los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán”, agregó el presidente del Bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodriguez.

La sesión se estaba realizando con normalidad cuando llegó la información de que uno de los participantes de la misma estaba siendo identificado por la policía, ante una supuesta denuncia de amenaza.

La situación motivó la reacción de los concejales de los distintos bloques, lo que generó la suspensión temporaria de la misma y el posterior retiro de los concejales de Unidad Ciudadana

En este sentido el bloque de Concejales de Unidad Ciudadana a través de su presidente Daniel Rodriguez expresó que “estos hechos no pueden seguir ocurriendo. Sostener la institucionalidad del concejo Deliberante como espacio de expresión de los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán debe ser una responsabilidad de todas las fuerzas políticas”.