Puigdemont pide ser ‘president’ si hay mayoría soberanista y ERC lo rechaza

Carles Puigdemont avisó ayer sábado a ERC de que únicamente contempla una suerte de autoproclamación como president si el 21-D los partidos independentistas logran mayoría en las urnas, sea cual sea la candidatura que venza , sostuvo durante una rueda de prensa celebrada en Barcelona a través de videoconferencia desde su exilio voluntario en Bélgica.

Aunque desde su fuga a Bruselas tanto él como su candidatura no han dejado de insistir en que es el president«legítimo», el mensaje que Puigdemont lanzó ayer no perseguía la autoreivindicación habitual. Su destinatario eran sus ex socios en Junts pel Sí (jxSí), quienes ahora rivalizan con su candidatura por el liderazgo del soberanismo.

Como muestra de la pelea cuerpo a cuerpo que han escogido como estrategia, los republicanos cuestionaron quePuigdemont pueda ser candidato si, tras las elecciones, no puede ser investido por seguir fuera de Cataluña. En un mitin en el Teatre de Blanes ante 400 personas, los republicanos dieron por hecho por primera vez que Puigdemont no podrá ser investido de nuevo en el cargo: «Que pueda volver a Cataluña para ejercer su cargo es poco más que un deseo».

Ante esa tesitura, alegó el ex conseller Carles Mundó, la única candidatura viable es la de ERC. El también número 5 de la candidatura de los republicanos, en prisión hasta el pasado lunes, esquivó los mensajes subliminales. «Es evidente que si el president Puigdemont y los consellers [que están en Bruselas] ponen los pies en Cataluñaserán inmediatamente detenidos y puestos en la cárcel y que no saldrán de ella durante mucho tiempo»,

La imposibilidad de prometer o jurar el cargo de Puigdemont parece, a estas alturas, uno de los escenarios más que probables. Si permanece en Bruselas no podrá acceder al cargo o ejercer en condiciones de mínima normalidad. La alternativa del regreso a Cataluña tampoco augura que pueda llegar a ser investido.

Como promete la orden de detención que pesa sobre él, si Puigdemont pisa territorio español será apresado de forma inmmediata y encarcelado, tal y como sucedió con la mitad de los miembros del Govern destituido. Entre ellos Oriol Junqueras, candidato a la presidencia de ERC y quien sigue en la prisión de Estremera (Madrid) por orden del Tribunal Supremo.

Puigdemont negó ayer la evidencia y sostuvo que el único planteamiento que contempla es recuperar el cargo. Bajo su propia interpretación, no puede tampoco ser investido para un puesto que cree que nunca ha dejado de ejercer.«Contemplo continuar siendo el president de Cataluña, el Parlament no me ha cesado», dijo. No explicó, en todo caso, de qué manera y a través de qué mecanismos, inéditos hasta el momento, gobernaría de forma efectiva el territorio.

En su intento de obligar a ERC a seguir el ritmo que él mismo dicta, Puigdemont aseguró que si el soberanismo vence el 21-D, Cataluña debería retomar todo «donde se quedó» antes de la destitución del Govern en bloque. Como si nada hubiera sucedido. «Todo lo que se rompió de manera abrupta a partir del artículo 155» debe retomarse, insistió. Bajo ese «todo» no incluye únicamente su presidencia de la Generalitat, sino la continuidad de todos los consellers que fueron apartados del Govern. Y lanzó una advertencia a ERC: «Impedir la investidura del Govern actual, en su conjunto, sería entender que el 155 sigue en vigor», dijo.

Que los republicanos han decidido pasar al ataque para frenar el ascenso de la lista de Puigdemont en las encuestas -donde se encuentran ya en empate técnico- resulta a estas alturas indiscutible. Hoy domingo, durante un acto en Badalona, prevén incorporar a la campaña a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, número 4 de la lista y una de las cartas con la que esperan captar voto de la desaparecida de la ANC, de la que fue presidenta.

Hugo Barze – Corresponsal en España