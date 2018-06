Polémica circulación peatonal entre Gran Vía y la Puerta del Sol en Madrid que reduce las ventas de los comercios un 15%

Madrid en época navideña es un caos de gente recorriendo las calles céntricas y entrando y saliendo de los “shoppings”, pero este año se ha complicado un poco más . «¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente?», pregunta Norberto, argentino , de visita estos días por Madrid con su mujer, mientras le vienen encima decenas de personas calle Carmen abajo, como soldados imperiales en desfile, hacia la Puerta del Sol. Cuando se le explica que la aglomeración es habitual en Navidad, pone los ojos como platos. Son las 17.25 y el Kilómetro 0 de Madrid comienza a llenarse de madrileños y de turistas españoles y extranjeros.

Dos novedades saltan a la vista.

La primera, que no hay loteros por aquí y allá, desperdigados, sino que están todos juntos haciendo una especie de muro humano delante de la Real Casa de Correos.

La segunda, media docena de agentes de la Policía Municipal que custodian la entrada a la calle Carmen desde Sol, bueno, más bien la salida, ya que el Ayuntamiento, para reordenar el tráfico, ha convertido las calles paralelas que suben a Callao, Carmen y Preciados, en vías de sentido único, una medida que complica aún más la circulación porque la información sobre el cambio ha llegado en los últimos días. Logicamente, los miles de turistas ignoraban la misma.

«Lo que hacen es joder la marrana», protesta Ángel, jubilado, que anda con dificultad con un bastón y al que la Policía le ha impedido remontar la calle: «Te hacen dar toda la vuelta, no tiene sentido». «La gente se queja mucho, pero se lo explicas y lo entiende»,desvela uno de las decenas de agentes colocados por el Ayuntamiento para ordenar el tráfico peatonal.

«Es una locura, ni que fuéramos coches», señala Ana, venezolana, en un comentario repetido por muchos transeúntes. «Nosotros queríamos bajar por Preciados, pero para un día que venimos a ver las luces tampoco nos vamos a poner exquisitos», afirma Laura , que ha venido con su hermana Sandra desde Estepona . «Es un lío esto, pero bueno…», señala Pilar, catalana, también de visita.

«A mí me parece bien, algo tenían que hacer para descongestionar esto», señala Carmen, de compras por el centro. Los madrileños, acostumbrados a andar a sus anchas por la zona, son los que más se quejan. «Si es que nos llevan donde quieren, como borregos», afirma Inés, que está sacando una foto junto a su marido desde la Plaza de Callao hacia la marabunta que sube ordenada por Preciados. «Yo creo que si es por seguridad está bien la medida», replica Pedro, su marido, que suele ser un asiduo de Sol este Puente de la Constitución y dice que hay menos gente que en 2016. «¡Cómo se nota que ya la gente tiene dinero para irse de vacaciones por ahí!», exclama.

Paco regenta el único quiosco de Callao, donde este año se ha instalado un árbol en lugar de la caseta de un centro comercial de las temporadas anteriores, y aprecia que «hay más gente, pero compran menos». «Como no se puede venir en coche, vienen en transporte público, en metro o autobús, la gente no quiere cargar con bultos grandes, sólo llevan bolsas pequeñas», concluye.

De su apreciación dan buena cuenta en las tiendas de Carmen y Preciados, donde el sentido único está causando estragos. «Es que parece una manifestación. No se paran a mirar las tiendas. No entiendo por qué lo hacen si los años anteriores no ha habido ningún problema», afirma José Antonio, responsable de una zapatería en la calle Carmen. «Tengo otras tiendas en Preciados y aunque sea de subida desde Sol es lo mismo. Esto ha sido un atraso para el comercio».

«La alcaldesa que ni se acerque por aquí», rezonga María, que regenta un puesto de comida en Rompelanzas, que une las dos vías en cuestión, y está sufriendo «cuatro horas muertas de ventas» todos los días, las de la tarde, cuando se activa el sentido único. «Si es que la gente no se para, pasan como borregos porque los de atrás les empujan».

Los comerciantes oscilan entre los que opinan que hay más gente y menos que otras Navidades, pero todos tienen claro que han bajado las ventas. «Este mes está siendo fatal para los comercios, después de un mes de noviembre maravilloso, este diciembre está siendo un desastre», afirma Paloma de Marco, de la asociación de comerciantes Apreca. El corte al tráfico privado de la Gran Vía supone una losa difícil de levantar que ha acarreado una caída de las ventas de «entre un 10 y un 15 por ciento».

Sin acceso a los aparcamientos

«Al no dejar el acceso a los párkings de Gran Vía por la propia calle, no viene gente. Muchos están vacíos», asegura otro comerciante que comenta que hicieron una petición expresa para que permitiera esa entrada de coches, que en muchos casos pasan poco tiempo en el párking para hacer sus compras y marcharse, pero sólo se ofreció un itinerario alternativo, que es dificultoso y muchas veces desconocido.

Tanto en la entrada a Gran Vía por Alcalá como por Plaza de España varios check points policiales vigilan que no entren los vehículos permitidos -residentes de la zona, transportistas y taxis, entre otros-. «Estamos teniendo bastante jaleo», admite un policía municipal en Plaza de España que atiende a vehículos que preguntan cada dos por tres si se puede pasar, aunque el tráfico en esta zona tampoco es excesivo. Mientras, los párkings limítrofes, desde las cinco de la tarde, ya están llenos.

«Estos cortes no nos benefician nada», afirma Enrique, dueño del bar Tapa Española, de Gran Vía y que regenta más locales en la emblemática calle. «Es muy claro que hay menos gente, la gente de provincias que es la que viene este puente venía con su coche yahora como está esto deja de venir», asegura. «Nos han fastidiado pero bien, estos son los días en los que más gente hay de todo el año», razona.

Mientras, hordas de peatones se abalanzan sobre el asfalto que el Ayuntamiento ha convertido en peatonal. «Es un lujo poder andar por la Gran Vía sin estar preocupada por los coches y tener más espacio», dice María sobre el goteo incesante de vehículos alejado de los grandes atascos habituales.

Pasadas las 19.00 horas, y con las luces ya encendidas, recorrer Carmen puede llevar 15 minutos cuando habitualmente en cinco se suele atravesar. Aunque más se tarda en comprar un número de lotería en Doña Manolita: tres horas. Los loteros ambulantes también se quejan: «No nos dejan ejercer bien nuestra venta, no nos podemos poner donde queramos», protesta Juan.

Hugo Barze – Corresponsal en España