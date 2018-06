Rugby: Mar del Plata irá por el Bronce en el Seven de la República

En lo que fue la primera jornada del Seven de la República en Paraná, Mar del Plata cosechó dos derrotas ante Buenos Aires y Tierra del Fuego, en tanto que venció a Lagos del Sur y este sábado deberá jugar Cuartos de Final de Bronce ante Sur.

Con un equipo de 21 años de promedio y 10 jugadores que debutaban en esta competencia, Mar del Plata tuvo un buen primer día, cuando no pudo conservar la ventaja en el partido decisivo ante Tierra del Fuego, que le hubiera dado el pasaje a luchar por el Oro o la Plata.

En el primer partido ante Lagos del Sur, en la calurosa mañana de El Plumazo, los entrenadores Ignacio Vallejo y Mariano Abate decidieron que ingresaran Pedro Hernández, Benjamín García, Francisco Carricart; José Estevez, Gastón García Argibay; Federico De Leonardis, Juan Bertucci. Luego ingresaron Jacinto Arrondo, Joaquín García Argibay, Juan Cruz Tejerina, Leopoldo Branderiz y Hernán Ebrett.

Fue un gran partido del equipo, resumido en las actuaciones de Hernández (cuatro tries) y Arrondo, en tanto que García y Joaquín García Argibay aportaron los otros dos tries de un gran debut.

Ante Tierra del Fuego, el cotejo clave de la zona, el equipo salió a la cancha con Pedro Hernández, Benjamín García, Jacinto Arrondo; José Estevez, Gastón García Argibay; Federico De Leonardis, Juan Bertucci.

El Trébol tuvo un primer tiempo perfecto, con dos corridas se puso 12 a 0 al frente, con un encendido Pedro Hernández y un picante Juanchi Bertucci, quien desparramó jugadores para un try memorable.

En la segunda parte, una amarilla que dictaminó uno de los jueces de touch para Hernández, lo dejó a Mar del Plata con un menos, instancia que fue muy bien aprovechada por su rival, que le anotó tres tries y se quedó con el partido 19 a 12.

El tercer cotejo les tocó enfrentar a uno de los mejores equipos del país, Buenos Aires, al que salieron a la cancha con Pedro Hernández, Benjamín García, Jacinto Arrondo; José Estevez, Federico De Leonardis; Leopoldo Branderiz, Juan Bertucci.

El Trébol comenzó muy bien y daba la nota con un lindo try de Bertucci, se ponía 7 a 0 y podía dar el batacazo para llegar al Oro. Pero la URBA aprovechó la potencia de sus jugadores y anotó tres tries, para irse 21 a 7 arriba al descanso.

En el complemento fue todo muy parejo, los dos tuvieron sus chances y en la última Buenos Aires anotó un try, para llevarse la victoria 26 a 7.

Con estos resultados, Mar del Plata deberá enfrentar este sábado a las 10:40, por los Cuartos de Final de la Copa de Oro, ante Sur, que cayó ante Entre Ríos, Santa Fe y Rosario.