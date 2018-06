Emiliano Giri calificó de irresponsables a un sector de concejales de Cambiemos

Como de “una irresponsabilidad de un sector de los concejales de Cambiemos” calificó el referente del PRO, Emiliano Giri, la vuelta al Ejecutivo del Presupuesto Municipal por parte de la mayoría del Concejo aduciendo “la falta de la Ordenanza Complementaria”

Giri no quiso brindar precisiones si se refería puntualmente a los ediles radicales Cristina Coria y Nicolás Maiorano. “No doy nombres” remarcó, para acotar ante “el Retrato…” que “ Hay un sector que me parece es muy irresponsable al tomar una decisión, que se podría haber trabajado con anterioridad durante el año, para no llegar a esta situación de volver el Presupuesto al Ejecutivo cuando todos sabemos las condiciones económico-financiera en las que se encuentra el municipio de General Pueyrredón”.

Resaltó en tal sentido “Hoy todos conocemos que tanto la Provincia como la Nación están haciendo un esfuerzo tremendo bajando los recursos permanentemente para que se puedan pagar en tiempo y forma los salarios de los empleados”

Pidió tener “una actitud más permeable, con más diálogo y acompañamiento a una persona y a un equipo” refiriéndose a la gestión que lleva adelante el actual Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle.

“Esto es esto es un equipo” reiteró Giri, para volver a calificar de “ irresponsable el hecho de no acompañar esta situación, que como oficialismo deberían haber trabajado con anterioridad. De esa forma el intendente hubiese tenido las herramientas para instalar las reformas, como la tuvo la gobernadora, por ejemplo en el año 2018. Se debería haber aprobado sin problemas como oficialismo”.

Cuando se le recordó que los ediles que votaron por su vuelta al Ejecutivo lo hacían por la falta de la Ordenanza Complementaria, indico que “La responsabilidad de los funcionarios de Cambiemos es trabajar para que el Ejecutivo, cuando llegue el momento, tenga las herramientas y sea aprobado” reclamando que es “aquí donde se tiene que mostrar el espíritu de equipo que tanto se viene pregonando tanto el Presidente de la República , como la Gobernadora María Eugenia Vidal y el gobierno municipal”

Entiende el ex Secretario de Turismo que “trabajar en equipo es, ante la posibilidad de un error involuntario…que sean los propios concejales de Cambiemos los que estén marcando cuales son las herramientas a tener en cuenta, en caso que no haya sido así”

Reconoció que “lo que está claro es que el Presupuesto no es que no llegó en tiempo y en forma, sino como todos sabemos es que hubo un cambio de Secretario de Hacienda a mitad de año que tuvo que ponerse a conocer lo relacionado a la ciudad y trabajar en el mismo. Se pidió prolongarlo dos meses, con lo cual los concejales de Cambiemos habían tomado nota de lo que sucedía” para reiterar que “ Entonces creo que desde Cambiemos no podemos ser tan irresponsables”.

Consultado por “el Retrato…” si las últimas decisiones del Secretario de Hacienda, como el enfrentamiento con los trabajadores municipales, la pelea paritaria con los guardavidas, el futbol de verano tomadas de manera unipersonal por el propio Mourelle podrían haber sido interpretadas como una “falta de dialogo” por el bloque oficialista, fue contundente al aseverar que “no es así. Yo creo que existe diálogo. Lo que puede pasar es que haya decisiones que se están tomando que no son simpáticas porque lamentablemente no hay dinero para todo. La municipalidad tiene un déficit de 1400 millones de pesos y eso lo cubre la Nación y la Provincia de Buenos Aires”

No dudo en afirmar Giri que “Nosotros vivimos de prestado hace muchos años y lo que tienen que entender los dirigentes políticos de la ciudad es que es hora de empezar a corregir. Las decisiones que se están tomando tiene que ver con corregir esas desviación es para hacer del partido de General Pueyrredón un lugar viable”

Finalmente expresó su convencimiento que “ (Hernán) Mourelle viene a cumplir directamente las directivas de la gobernadora y del Ministro de Economía de la Provincia, Hernán Lacunza”, para alertar por último que “sí hay alguien está pensando en las listas del 2019, debería entender más lo que quiere la gobernadora”.