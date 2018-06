Familiares confirmaron que el “San Juan” ya había tenido un altercado

Ya pasaron 21 días de la desaparición del submarino ARA San Juan y los familiares de los 44 tripulantes se encuentran en una incertidumbre cada vez mayor. En ese marco, Yolanda Susana Mendiola, Rodríguez y Andrea Merele, esposa del suboficial segundo Alfaro Rodríguez dialogaron con “el Retrato…” y afirmaron que familiares de los tripulantes dijeron que “el submarino ya tuvo un altercado”.

“Nos confirman que ellos van a seguir buscando. Se lo retiró al contraalmirante Gabriel González y se colocó a otra persona en su lugar Atiz, que es quien de ahora en adelante nos dará los partes y nos mantendrá informados”, explicó Mendiola.

Asimismo, en relación a los últimos trascendidos que referían a la existencia de al menos siete intentos de comunicación desde el buque manifestó que les explicaron que “4 llamadas que figuran en el papel las hicieron de aquí dentro al submarino y que quizás las otras quedaron suspendidas”.

En relación a esto último, indicó que les manifestaron que “puede ser que hayan quedado suspendidas las llamadas porque no llegaba la señal, se sigue marcando el número y corren los minutos” , conforme a lo que remarcaron que no les creyeron. “Yo no sé nada. Quisiera que la telefonía nos confirme a nosotros que esto es posible”, destacó.

Iba a casarse, no lo dejaron y hoy es uno de los 44 tripulantes desparecidos

A su vez, la mamá de Leandro Fabián Cisneros, se refirió al caso de uno de los tripulantes del ARA San Juan y relató que “una de las chicas tenía que casarse el 7 de noviembre con uno de los tripulantes. El esposo pidió permiso para quedarse y poder concretar esto, pero se lo negaron”.

¿Qué saben de la información que trascendió acerca de que tenían que desocupar el hotel que habitan las familias?

(Y.M) Se desmintió eso. Eran rumores entre los familiares. Decían que a partir del 15 las habitaciones estaban ocupadas, pero esta mañana se presentó el gerente del hotel y nos dijo que estábamos como en nuestra casa y que nadie nos iba a retirar.

¿Hasta cuando tienen idea de quedarse?

(M.M) Hasta que aparezcan los tripulantes. Las familias que estamos presentes deseamos que continúen con la búsqueda. Mire hoy mucho a los ojos a las personas que nos hablaban y le dije a Atiz en un momento que quería creer en él y que por favor no nos mientan como también le desee éxitos al Sr. González para donde estuviese ahora. Alguien tiene que responder esta situación y se tiene que hacer responsable.

¿Siguen sosteniendo que el presidente de la Nación tiene que venir?

(Y.M) Sí. Todos pensamos que tiene que venir, porque las familias así lo requieren.

(A.M) No estamos tranquilos y hay otro hueco que se suma al que ya tenemos. Hay mucha incertidumbre y no queremos que uno al otro se largue la pelota. Queremos que salga todo a la luz y que se haga responsable el que se tenga que hacer.

¿Esperan que venga el ministro Aguad a decir lo que manifestó en los medios televisivos de que están todos muertos?

(Y.M.) Creería que por respeto si él tiene cara para venir y decirlo delante de los familiares estamos esperando. Lo del duelo que se habló quedó suspendido y los rumores de que familiares queríamos un monumento para instalarlo en una plaza, nos cayó muy mal. No necesitamos ni lápida ni monumento ni nada, solo necesitamos a nuestros seres queridos.

No necesitamos ni lápida ni monumento ni nada, solo necesitamos a nuestros seres queridos. (A.M) Yo no se lo voy a permitir porque necesito ver a mi marido y en qué condiciones está.

“Sería muy bueno se acerque la jueza a la ciudad”

En relación a la posibilidad de que se presente a la Base Naval la jueza que tiene a su cargo la investigación, Mendiola indicó a “el Retrato…” que les dijeron que “ya está actuando en Comodoro Rivadavia. Sería muy bueno se acerque a la ciudad, porque no sabemos nada de ella”.

“Si ella se puede aproximar y hablar con las familias estaría muy bueno, porque hay muchos datos que desconocemos”, manifestó la mamá de Fabián Cisneros a la vez que agregó que se aportó otro dato que cuando estuvo el submarino en Ushuaia el gobernador estuvo de paseo arriba de este, lo cual “cayó medio mal”.

Asimismo, se refirió a la información que trascendió que la Armada temía de un ataque externo y aseguró: “Ya no sabemos qué pensar” y por su parte, Andrea Merele, esposa del suboficial segundo Alfaro Rodríguez agregó que lo que les dijeron es que “ellos se basan en la ubicación de la última comunicación que ellos tuvieron”.

“Se están moviendo en ese radio en forma de abanico. Atiz dijo que también se encargo de navegar y salir a buscar a nuestros familiares. Quiero creer también en él, tal como se lo dije en la cara”, afirmó la esposa del suboficial segundo Alfaro Rodríguez.

Además, Marcela Moyano se refirió a que tanto González como Atiz les dijeron que “el comandante que estaba dentro del submarino tomó las decisiones, pero yo creo que acá nadie toma decisiones si el alto mando no se las da. Quedó esa duda”.

“Dice que tomó la decisión correcta que por la experiencia que tenía él decidió, lo cual no compartimos. El submarino tiene que estar en superficie para poder dar la comunicación y estas comunicaciones fueron largas”, expresó.

“El submarino ya tuvo un altercado”

-¿Escucharon de algún problema en el submarino que hayan hecho referencia los tripulantes previamente?

– (Y.M.) Sí, parientes expusieron que una vez el submarino ya tuvo un altercado, se fue para abajo y dijeron que eso podía ser normal. Cuando llegaron a Ushuaia tuvieron que hacer otro arreglo porque hubo otro desperfecto, lo cual era una falla en una bobina no la batería. Otra señora expuso que su esposo tenía miedo de embarcar esta vez.

“Propuse que las personas de la base puedan decir estas cosas sin sentir presión de que no les vaya a pasar nada”, indicó Andrea Merele, esposa del suboficial segundo Alfaro Rodríguez “a el Retrato…” a la vez que agregó que desde la Base le transmitieron tranquilidad de que no les iba a pasar nada.

-¿Siguen pensando que se sienten respaldados por la Armada?

– (M.M.) Sí, porque el Sr. González se retira porque se encuentra en disidencia, por pedido de la cúpula mayor se va. Le pedimos colaboración y dijo que ahora el apoyo que vamos a recibir de él es desde otro lado.