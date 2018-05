San Juan: “Todo esto es una mierda; los políticos solo piensan en ellos y en los votos”

“Los políticos lo único que hacen es pensar en ellos” sí aseguró el papá de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, este viernes en la escollera Norte, al lado del ingreso de la Base Naval. El abogado cuestionó la información y los tiempos en que se comunicó la búsqueda y pidió saber la verdad sobre lo ocurrido con el submarino.

En medio de un clima de mucho dolor para la familia, Luis Tagliapietra, padre de un submarinista del Ara San Juan, decidió hablar con la prensa este viernes en inmediaciones de la Base Naval. Allí expresó su dolor, contó quién era su hijo y pidió la verdad sobre lo ocurrido con el submarino.

“Dicen que la implosión fue a 30 millas de la última comunicación, la avería fue en las baterías de proa y las anularon para seguir con las de popa, que no tenían ningún inconveniente. La implosión fue a las 10:45, tres horas después de la última comunicación. En tres horas a cinco nudos tuvo que haber recorrido 15 millas y no 30 millas, lo que implica que el capitán tuvo que haber doblado la velocidad, desobedeciendo la orden. Algo muy improbable, casi imposible”, cuestionó. “Me aseguraron que el submarino estaba en perfecto estado”, sentenció.

Luis Tagliapietra, papá de uno de los submarinistas, expresó que las causas del hundimiento son extrañas porque: “Hay un desfasaje ya que el lugar que marcan cerca del talud no corresponde con la línea recta del lugar donde fue la última comunicación y Mar del Plata. No se explica esa deriva y desfasaje.”

Otro de los motivos que el hombre señala como “extraño” es la explosión dentro del submarino. “Me dijeron que la única explicación es por una acumulación excesiva de hidrógeno, producto de las baterías, pero que esto alarma terriblemente porque son muy profesionales. Mi hijo se mató estudiando, sumado a la experiencia que tiene el capitán y el jefe no condice con que ellos no hayan advertido esto.”

Esta hipótesis está todavía en discusión porque el submarino posee sensores de hidrógeno que “funcionaban perfectamente,” según afirmaron desde la Armada a Tragliapietra.

“Todo esto no termina de cerrar tampoco la manera en que se comunicó esta noticia a través de la embajada de Austria, tenemos todo lo mejor de EE.UU por lo cual estamos enormemente agradecidos con ellos y con los 11 países” comentó y se preguntó “¿Cómo puede ser que nos enteremos por la embajada de Austria sobre un sensor que se activó por este sistema antinuclear?”

Con respecto a la solidaridad que se demostró de todos los países que participan en la búsqueda, aseguró que esto no tiene que ver con lo político, sin o con la “camaradería del hombre de mar”. Al mismo tiempo cuestionó la demora de Estados Unidos al informar el hecho, y se preguntó si este país había tardado ocho días en enterarse de esto. Se refirió a que existía una disociación entre lo que pasa y lo que se comunica oficialmente.

Sobre la armada mencionó que: “Encontré muy buena predisposición humana, están todos consternados, todos apenados y abatidos, tanto el personal militar como las familias. Hay familias de chicos que no estaban en el buque y están acompañando igual, hay una hermandad impresionante.”

La Armada se comunicó con él el jueves a la noche para explicar el tema de la falta de comunicación, y a partir de allí, según explicó el hombre, fueron días muy duros en donde se la pasó llorando y durmiendo todos los días entre dos y tres horas.

“Todo esto es una mierda, porque los políticos lo único que hacen es pensar en ellos y en los votos. Hoy están tratando de medir el costo político de esto, entonces están viendo la cabeza de quién tienen que cortar para salvar la suya. Ya no le importa nada a nadie, ni mi hijo , ni las familias tampoco.”

Además agregó que no espera nada de nadie y señaló que sólo el jefe de su hijo lo llamó. Al verlo este fue un poco más cauto expresando que la información que le presentaban era la que se sabía hasta el momento. Por esto señaló que luego el capitán Russole concedió dos minutos en donde le dio su mano y le ofreció sus condolencias.

“Me habló en pasado, me dijo que mi hijo era fue un gran marino y que lamentaba lo que pasó, se puso a mi disposición y nada más.”

Sobre los responsables explicó que no le importaban: “Mi hijo y los otros 42 chicos y la chica no están más. MI único sentimiento es saber qué pasó y saber la verdad. Quiero saber si murió instantáneamente o si sufrió, el resto no me importa. ¡Qué me importa la cabeza del Ministro, de Macri…!” expresó muy emocionado.

“Soy abogado penalista, soy anti cárcel, soy anti sistema penal, he discutido en los medios estos temas y toda esta gente que pide más penas y más cárceles, ¿Se van a encerrar ellos solos en las cárceles que quieren construir para hacerse cargo de todo esto?,” disparó el abogado.

Sobre su hijo expresó que era feliz haciendo su trabajo, describió el entusiasmo y la pasión que sentía el joven ya que sentía como propio el submarino.

“Desde chiquito que le fascinó el agua, […] por eso con mucho esfuerzo conseguimos que vaya al Liceo militar de San Martín del Ejercito. Eso implicó que para después entrar a la Armada que era lo que él amaba, tuvo que dar un examen de ingreso muy riguroso en donde de 500 quedaron 60 nada más.”

Tagliapietra explicó que su hijo siempre “iba para adelante” por su espíritu deportista y enumeró una cantidad de carreras que corrió en regatas con rumbo a Brasil. Agregó que en la etapa de la entrada a la escuela de submarinos el joven se la pasó estudiando “son chicos que dejan de lado salir de noche con chicas y tomar alcohol para quedarse estudiando, esto es un sacrificio que va de la mano con la pasión.”

Del submarino explicó que: “No sé nada, no sé si iba a una velocidad u otra, lo que sí digo es que no condice una cosa con la otra y por cómo se manejan estos muchachos es casi imposible que trasgredan una norma, no son loquitos.”

Por último aseguró que “la esperanza es lo último que se pierde” y expresó “esperar una sorpresa.” Describió los procesos por los cuales pasó los últimos días, y afirmó que la negación, el optimismo y el pesimismo son ciclos que va atravesando.