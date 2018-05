Comedores barriales lanzan la campaña “tu firma por un plato de comida”

Bajo la consigna “tu firma por un plato de comida”, referentes de los comedores barriales de la zona sur de la ciudad se movilizarán con el objeto de juntar apoyo de los vecinos de la ciudad para lograr que integrantes del Ejecutivo local los reciban y atiendan sus reclamos. Además, no descartaron la realización de una medida de fuerza.

“Como no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del municipio y la posición sigue siendo la misma, lanzamos una campaña “Tu firma por un plato de comida” con la idea de recaudar unas 5 mil firmas para presentar en el Concejo Deliberantes y lograr la banca 25”, explicó Ariel Enrique Torres referente barrial de los comedores de la zona sur y de otros puntos de Mar del Plata.

Asimismo, indicó: “Estamos a días del arribo de la fiesta y entre otras cosas necesitamos los bolsones navideños y que los comedores puedan dar de comer de nuevo, porque a partir de que terminaron las clases muchos comedores cierran y abren recién a mediados de enero dejando a los chicos a la deriva”.

“No tenemos comida en aquellos comedores de barrios como Las Heras, Parque Palermo, Bosque Hermoso y demás. Mucha gente vive de la gente y el mayor problema que nos encontramos es que seguimos sin ningún tipo de novedad”, apuntó el referente de la zona sur.

A su vez, se refirió a los bolsones navideños y explicó que a las agrupaciones políticas se les confirmó que se le iban a dar estos y los bonos navideños. “Presentamos el listado de cada comedor de Zona Sur, los cuales no trabajan políticamente y al día de hoy, no nos dan ni la más mínima esperanza de que vamos a recibir los bolsones navideños”, señaló.

“Con la gestión anterior de Desarrollo Social se entregaron 983 bolsones navideños a todos los comedores de la zona sur de la ciudad y este año a la fecha que estamos no vamos a entregar ni uno”, resaltó.

“No hay intenciones de ningún tipo de darnos los bolsones navideños como tampoco de reintegraron los 1500 kilos de comida que Provincia asegura que está mandando y Municipio dice que no le manda, por lo tanto no estamos recibiendo”, aseguró Torres.

Por otro lado, detalló que en 24 horas consiguieron “unas 500 firmas” de las 5 mil que se necesitan para presentarlas ante el Municipio. “Vamos a ir barrio por barrio de la zona sur más puntos claves de la ciudad como el casino, la Feria Comunitaria de Peralta Ramos, en Santa Rosa del Mar, barrio Belgrano de la ciudad, barrio Autódromo y demás para que esto sea tratado en forma urgente”, destacó.

“Desde que lanzamos la campaña nos están llamando de distintos puntos de la ciudad para que vayamos con la propuesta con el compromiso de parte de ellos de confeccionar su bandera de batalla que dice tu firma por un plato de comida”, expresó.

Además, se refirió a que “la esencia de lo que estamos haciendo también es que se corte con la venta ilegal de comidas en las ferias y en las redes sociales como también que empiece a llegar a quienes realmente lo necesitan. Es preocupante y alarmante la situación” a la vez que aclaró que todos los días va gente a su domicilio a buscar comida.

En ese contexto, agregó que en los comedores tampoco tienen gas. “Todo sale de nuestros bolsillos, porque no nos quieren dar nada”, describió el referente de 24 comedores barriales de la ciudad, los cuales cuentan con 2 mil 698 chicos reconocidos por el municipio.

En relación a lo anterior, añadió que también están los merenderos y copas de leche que se han ido agregando en el último tiempo, pero que hasta el momento no se los han reconocido. “Presenté los papeles de 8 comedores a Desarrollo Social y no me los quieren dar, se niegan a dármelos de alta”, adelantó.

En ese sentido, el referente barrial apuntó contra Desarrollo Social diciendo que no se los dan “porque piensan que quiero poder político” y aclaró:“Acá no hay política de ninguna índole. No tenemos bandera política alguna y muchas veces nos han dicho en la cara que por no pertenecer a alguna agrupación política, no nos van a dar nada”.

Por último, el referente de los comedores de la zona sur de la ciudad describió que en caso de no tener respuestas por parte del Ejecutivo local y no tener los bolsones navideños ni los alimentos para los comedores, van a realizar una medida de fuerza. “Vamos a llevar a los chicos a un punto específico de la ciudad, para que el que venga a Mar del Plata se entere de lo que está pasando realmente”, manifestó a “el Retrato…” y remarcó: “Esto no se puede seguir ignorando más”.