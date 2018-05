Mas, Ortega y Rigau avalan con inmuebles los más de 2 millones que faltan para el Tribunal de Cuentas

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega, el ex diputado Quico Homs, la ex consejeraIrene Rigau y el ex dirigente del Govern Jordi Vilajoana han aportado como garantía varios inmuebles en el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas, en el que les piden, junto a otros ex cargos de la Generalitat, 5,275 millones de euros de los costes de la consulta del 9-N.

Todos los afectados aportaron 144.588 euros de la fianza impuesta que se suman a los 2.800.000 ya presentados. Además,Mas, Ortega, Rigau, Homs y Vilajoana pusieron como garantía sus inmuebles por lo que entienden íntegramente garantizadas las liquidaciones provisionales por importe de 5.275.000 euros.

Fuentes de la defensa de los ex dirigentes catalanes detallan que su voluntad ha sido preservar el patrimonio del resto de las personas afectadas por el desempeño de cargos técnicos y de confianza. Pese a poner esta cantidad siguen manteniendo que en ningún caso se produjo infracción contable alguna ni perjuicio para la Generalitat de Catalunya y defenderán dicho criterio en los diversos procedimientos e instancias que se desarrollen en el futuro.

El Tribunal de Cuentas analiza la documentación recibida en relación con las propiedades que los cuatro han aportado para afianzar la cantidad que queda pendiente. El órgano dio de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito, por lo que los abogados de los ex mandatarios solicitaron una nueva prórroga en su último escrito. El Tribunal de Cuentas aún no ha respondido a esta solicitud.

Hugo Barze – Corresponsal en España