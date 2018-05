Con apoyo de FeMPINRA, la APDFA resiste ataque a la libertad sindical

La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) ratificó este jueves la realización de la elección de Comisión Directiva Nacional y Comisiones Ejecutivas Seccionales del lunes 27, pese a las presiones e impugnaciones presentadas por empresas del sector.

El desarrollo del acto electoral de la semana próxima quedó confirmado durante la asamblea general de trabajadores que tuvo lugar en horas de la mañana en la sede central del gremio, ubicada sobre calle Billinghurst de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con numerosa participación de jerárquicos ferroviarios y ferroportuarios.

“El lunes 27 vamos a votar, y que quede claro que no vamos a votar por cada uno de los representantes, el voto es por sí mismos, por su dignidad, por cada trabajador. Nadie nos tiene porque decir si podemos o no votar, es un derecho constitucional”, afirmó Adrián Silva, secretario general de APDFA.

Silva hizo referencia a la medida cautelar “inédita” que lanzó el ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada donde instó a las autoridades sindicales a suspender las elecciones en el gremio, luego de “infundadas” impugnaciones presentadas por un número minoritario de empresas del sector argumentando un exceso en la cantidad de representantes gremiales.

Durante la asamblea, el líder sindical rechazó en absoluto la “acusación absurda” e informó sobre la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia en respuesta a la resolución ministerial. “Intentan atacar a un gremio que ellos consideran pequeño, declararnos en la ilegalidad, luego intervenirnos y dar una señal al resto del sindicalismo”, explicó Silva.

Y agregó: “Si van por el sindicato, no van por los dirigentes. Van por las conquistas y los derechos de los trabajadores. Pero no pudieron en el 75 cuando nos quitaron la personería gremial, no pudieron durante la intervención de la dictadura ni en los 90 cuando apostaron a destruirnos. Y si no pudieron ahí, no creo que puedan ahora”.

En este contexto, la APDFA recibió el respaldo total de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA) que conduce el triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid. “Expresamos nuestra solidaridad con la organización afiliada APDFA, quienes pese a sufrir infundadas impugnaciones por parte del Ministerio, intentan llevar a cabo democráticamente su proceso electoral para renovación de cargos directivos, seccionales y de delegados, de conformidad con la Constitución Nacional, leyes laborales y Estatuto, debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo. Repudiamos todo intento de intervención en la vida interna sindical”, expresó la organización sindical.

Desde la APDFA llamaron a los afiliados y representados a “aunar filas, estar juntos, hablar con los compañeros y decirles que el lunes 27 todos voten. Y no estamos pidiendo apoyo a la Comisión Directiva, estamos pidiendo que ejerciten su derecho a elegir y ser elegido, nuestro derecho constitucional, y que nos hagamos respetar. La participación es fundamental, tenemos que mostrarnos participativos, unidos y tener en claro que nos estamos defendiendo todos juntos”.