Pantallazo de mujeres por una mayor participación delante y detrás de las cámaras

Cineastas de todos el país realizaran el primer #PANTALLAZO para visibilizar sus producciones y problemáticas de género en el campo audiovisual, el que se habrá de concretar en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se convoca a un #Pantallazo, este viernes 24 de noviembre a partir de las 18 y hasta las 24 en la Plaza Colón de Mar del Plata.

También se habrá un Plenario Nacional en el que se espera la participación de cientos de trabajadoras de la industria audiovisual del país para discutir la representación y la participación de las mujeres en los roles delante y detrás de cámara.

La agenda de las mujeres del cine arranca el Viernes 24 con reuniones en la Escuela Malharro, distinción en el Concejo Deliberante, Charla con el SICA para luego a partir de las 18 hs hacer el pantallazo . El sabado acompañaran al movimiento de mujeres en la marcha /festival “ Vivas nos queremos” para luego realizar su tercer plenario en el hotel SUTEBA , Salta 842 .Al finalizar se espera una gran fiesta a la que convocan a todos los marplatenses.

A través de un comunicado de prensa dado a conocer en las ultimas horas, se indica:

”Según un relevamiento publicado en octubre del año pasado por el centro de investigaciones de género y comunicación Un Pastiche, que analizó las 10 películas argentinas más vistas entre 2010 y 2013, sólo el 10% de directorxs, el 22% de guionistas y el 19,6% de productorxs son mujeres. Es decir que por cada 5 trabajadorxs detrás de cámara, menos de 1 es mujer. Este porcentaje no mejora demasiado cuando se analiza el rol de las mujeres frente a cámara: de los personajes protagónicos o co-protagónicos, sólo el 30,7% son mujeres .

Por otro lado, abundan los estereotipos para los personajes femeninos: las mujeres aparecen quince veces más que los hombres en vestimenta “sexy”, tres veces más en desnudos parciales o totales y dos veces más representados como madres que los masculinos como padres.

Estamos acá para encontrarnos con mujeres audiovisuales de todo el país con el objetivo de visibilizarnos y discutir las problemática de las mujeres, lesbianas y travestis en la industria audiovisual. Los números hablan todos los días en todas las pantallas de la falta de oportunidades que tenemos las mujeres para ingresar al campo laboral y tambien del sexismo en la representacion. En un país donde el 55% de las estudiantes egresadas en carreras audiovisuales son mujeres, nos parece importante mostrar los números de la inequidad

Los festivales de cine del país no son excepción a la regla. En la web oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se puede leer que de los 14 miembros del jurado, sólo 4 son mujeres. Si bien no sabemos cuántas mujeres presentan proyectos, en la competencia “Work in Progress”, de los 14 cortos seleccionados, sólo 1 está dirigido por una mujer. Lo mismo ocurre con la “Argentine Competition”, donde de las 22 producciones que aparecen en la página oficial, sólo 4 están dirigidas por mujeres. Son números que nos ponen en alerta y nos organizan

La situación se repite en otros eventos vinculados a la producción audiovisual. En el Festival BAFICI 2017 por ejemplo, de lxs 393 directores y directoras listadxs, sólo 92 son mujeres, lo que muestra que hay menos de 1 mujer directora por cada 4 varones directores. La estadística se repite casi sin variantes en años anteriores.

Esta es nuestra realidad y por eso, en vistas de querer mejorarla, nuestra propuesta es encontrarnos y coordinar acciones para transformar las pantallas”

Los colectivos de mujeres que convoca son: MUA -Mujeres Audiovisuales -, MUMA Bariloche -Mujeres de Medios Audiovisuales-, MAR -Mujeres Audiovisuales de Rosario-, Audiovisualas Mendocinas , MUMA Neuquén -Mujeres de Medios Audiovisuales- y Mujeres de Película de Mar del Plata.Acompañan Secretaria de genero SUteba y SICA.