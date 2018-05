ARA “San Juan”: Pasan los días y se está entrenado en una etapa crítica

“Nos preocupa muchísimo. La preocupación va in crescendo. La esperanza no la perdemos, pero estamos entrando en una etapa crítica” sostuvo el vocero de la Armada Enrique Balbi al entregar esta noche el tercer parte del día sobre la situación de la embarcación de la que no se tienen novedades desde el miércoles pasado.

Remarcó que “No queremos entrar en conjeturas. Queremos tener evidencias. Tenemos posibles escenarios estando o no en superficie o pudiendo o no renovar oxígeno. En condición de supervivencia hay alternativas. Se puede generar oxígeno con candelas. Se puede usar aire comprimido si no lo tienen consumido. Son alternativas que extenderían los siete días. Las esperanzas no las perdemos nunca”.

Antes, Balbi había advertido que “no hay novedades” en el operativo de rescate de la embarcación y sus 44 tripulantes que llevan seis días perdidos en el Atlántico Sur.

“Las novedades operativas no difieren del parte hoy. Ya zarpó el Skandi Patagonia, que estaría llegando mañana a la tarde en caso de ser requerido para iniciar rescate. Por ahora seguimos en la fase de búsqueda“, puntualizó acerca del operativo participan también un total de 4000 personas.

Sobre los trabajos realizados este martes explico que “del barrido de 5 buques con sonda multihaz y magnetómetros no hay novedades, pero siguen en su zona de patrullaje marítimo

EEn tal sentido, desde el Ministerio de Defensa de la Nación aseguraron que “gracias a las mejoras en las condiciones meteorológicas, se podrá intensificar el patrullado marítimo y optimizar la performance de los sensores”.

Además, desde la Armada detallaron que desde Comodoro Rivadavia zarparon los buques “Skandi Patagonia” y “Sophie Siem”, que llevan a bordo material de alta tecnología del Escuadrón de Rescate de Submarinos de la US Navy.

Por otra parte, Enrique Balbi, dijo hoy en rueda de prensa en Buenos Aires que la mejora de las condiciones climáticas y la disminución de la altura de las olas facilitaron en la jornada el patrullaje de los buques en la zona de búsqueda del submarino.

“Ya hay 5 busques oceanográficos con sondas multihaz patrullando en el área en el que detectó el ruido”, manifestó Enrique Balbi, el vocero de la Armada, a la vez que destacó que “el sonido tendría origen biológico” y que hay otros “3 destructores con sonar activo y pasivo para rastrillar la derrota hasta Mar del Plata”.

“La fase de búsqueda sigue hasta localizarlo”, enfatizó, y respecto de la situación de la tripulación en lo que tiene que ver con el oxígeno, el vocero de la Armada reconoció que es un tema que les “preocupa desde el primer momento en el que no se pudo localizar” a la nave, a la vez que afirmó que el “San Juan” tiene capacidad de oxígeno para su tripulación por siete días y siete noches.

Balbi remarcó: “Como submarinista, no pierdo esperanzas” y aclaró que “se mantiene la búsqueda en superficie” aunque no se descarta que el submarino se encuentre en “inmersión o a media agua”.