Crean una celda en plena calle para mostrar como viven los presos políticos

Si alguien llega por primera vez a Vic y no conoce la ciudad, es muy fácil llegar al centro urbano, las esteladas (las banderas independentistas) van marcando el camino.

No hay ventana desde la que no cuelgue una bandera con la estrella o en solidaridad con los presos políticos.

Pero desde el fin de semana pasado, lo que más destaca en el centro de la localidad catalana, en el interior de Barcelona, es una mole de barrotes de hierro:dos jaulas donde los vecinos de la localidad se están turnando para entrar voluntariamente.

Se trata de una iniciactiva con la que quieren sentirse más cerca de sus líderes políticos encarcelados,no por sus ideas como afirman los vecinos, sino por los hechos realizados al margen de la ley. “Llevo aquí cuatro horas, he venido porque me parece un gesto de coherencia y para sentir lo que están pasando ahora los 10 presos”, señala desde el interior Gloria, una técnica de calidad de metalurgia de 34 años .

Bajo el lema ‘Un pueblo encarcelado’, esta ‘performance’ es la última iniciativa de las organizaciones proindepentistas ANC y Òmnium que tiene como objetivo “que todo el mundo recuerde a los dos presidentes encarcelados injustamente [Jordi Cuixart y Jordi Sànchez] y a los ocho miembros del Gobierno catalán”.

Una veintena de voluntarios ya han pasado por las dos jaulas, desde que empezaron la tarde del sábado. Los únicos requisitos: ser mayor de edad y estar por lo menos dos horas. El operativo durará tres semanas y lo realizan en plena pre campaña electoral.

Las celdas en medio de la plaza mayor de Vic

A Gloria acudió a verla su marido, que la releva justo después. “El sábado, cuando se inauguró, vinimos todos y me emocioné mucho. A mi hijo mayor, de 10 años, le expliqué que iba a entrar y solo me pidió que no lo hiciera de noche. Ahí te das cuenta de lo que están pasando las familias, porque ellos no pueden elegir no estar por la noche”, cuenta Gloria.

María es su compañera en ese momento en la celda contigua: ”He venido por solidaridad y para que sepan que no están solos” dice. A ella ha venido a verla su hermana, que ocupará los mismos barrotes cuando finalice su turno. “Somos ocho hermanos, todos muy solidarizados con la causa. Cuatro ya nos hemos apuntado para venir”, reconoce Mercè.

De manera simbólica, 10 siluetas en el techo custodian la acción, con los nombres de los ‘exconsellers’ que se encuentran en prisión preventiva por rebelión y los de ‘los Jordis’, también homenajeados por un contador con los días que llevan en prisión por sedición.

Gloria, en el interior de su celda

Dos barrotes falsos y un botón de emergencia

Las celdas son austeras: un catre con un saco de dormir, un calefactor, un escritorio con un lámpara y un “libro a bordo” donde cada persona que vive el encierro deja sus pensamientos y mensajes para los exmiembros del Govern, a los que se lo harán llegar. Tampoco falta una caja donde varios transeúntes dejan billetes de cinco y 10 euros, como parte de la campaña de solidaridad, para ayudar a pagar gastos eventuales o de posibles fianzas.

María, que trabaja en una fundación tutelar, se ha traído un libro, pero no ha tenido ni un minuto libre para leer. “No deja de venir gente”, reconoce. Puede salir cuando quiera, tiene la llave que abre su cierre y el de su compañera, “por si pasa cualquier cosa”. Además, hay dos barrotes falsos como salida de emergencia y un botón del pánico para cada ‘preso’. También cuentan con su teléfono móvil en todo momento, con el que pueden llamar a los“contactos de proximidad” que viven por la zona.

Los vecinos se acercan a ofrecernos bebida o comida, pero en el fondo no lo hacen para nosotros, sino para los presos

Los fondos para montar la representación, dicen desde Òmnium, han salido de los donativos de la gente, y unos cuantos voluntarios han fabricado todo, hasta han soldado ellos mismos los barrotes. En las horas que lleva funcionando, no ha habido ningún incidente. “Como ves, es un pueblo que se siente cómodo con esto”, asegura Alfred, uno de los organizadores, señalando las banderas que cuelgan de cada rincón. Además, una furgoneta de los Mossos d’Esquadra vigila desde una esquina de la plaza que todo discurra pacíficamente.

“Los vecinos se acercan a ofrecernos bebida o comida, pero en el fondo no lo hacen para nosotros, sino para los presos”, cuenta a una cámara de televisión Gloria. Los turistas y vecinos observan desde las terrazas mientras toman algo al sol.

María abre su celda y pasa el relevo a Montse (d)

La mayoría se siente orgullosa de que su ciudad acoja esta acción “Es muy positivo, hay que recordarles cada día”, comparten Isabel y Mateu. Otros, con menos arraigo, no lo ven tan normal: “Es ridículo, como todo el ‘procés”, considera Christopher, un inglés que ha vivido cerca de 40 años en Cataluña.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa