Rugby: Mar del Plata venció a Sur y logró su tercera victoria

En el primer cotejo que disputó como local, el Seleccionado Mayor de Mar del Plata derrotó 45 a 13 a Sur y se encuentra a un punto de Noreste, al cual recibirá la semana.

Después de vencer a Entre Ríos y Uruguay XV fuera de casa, el “Trébol” recibía a Sur, con mayoría de jugadores de clubes de Bahía Blanca, con la misión de seguir por la misma senda.

Arrancó muy bien, cuando el reloj ni siquiera marcaba los 3 minutos, una buena puntada de los forwards le allanó el camino a los backs y en la punta derecha definió Rafael Riego para el 7 a 0.

De a poco, un combativo conjunto visitante sacó provecho de las infracciones que consiguió y Barrera descontó con un penal y a los 15, luego de una intercepción y una corrida de toda la cancha, definió Tomás Bermudez, para sorprender a todos y ponerse al frente 10 a 7.

La reacción de Mar del Plata fue inmediata, los delanteros pudieron encontrar un hueco y Guido Bertozzi anotó un try importante, que sumado a un penal del infalible Leo Sestelo (100% de efectividad), se fue al frente 17 a 13.

Si bien el Trébol quedó arriba en el marcador, había una deuda con el juego, también porque no en el aspecto defensivo, que quedaría saldado complementamente con lo hecho en los segundos cuarenta minutos.

Sobre los 9 minutos apareció Santiago Rodríguez, quien anotó su primer try con la camiseta del Seleccionado Mayor y además se dio el gusto de anotar con su zurda la conversión.

Con una gran jugada colectiva llegó el cuarto try y bonus, luego de un line recuperado, unas puntadas con los delanteros, hubo un kick quirúrjico de Tomás Catuogno, que encontró a Guido Zingale y el wing asistió a Rafa Riego, quien anotó su segundo try.

Luego llegarían los tries de Sebastian Hernando y Mariano Puglia, para un complemento de 28 a 0 y el primer triunfo con punto bonus incluido.

El triunfo de Noreste en Corrientes ante Santa Fe lo hace estar un punto por encima de Mar del Plata, que la semana que viene lo recibirá en la “Feliz”, en una final anticipada.

Síntesis

Mar del Plata (45): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Nicolás Blanco, Rodrigo Fernández Criado; Tao Romero, Facundo Raiteri, Diego Jiménez; Rodrigo Iza (C), Tomás Catuogno; Franco Catuogno, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Rafael Riego.

Cambios: 10´ ST Iván Nemer por T. Sestelo, Francisco Paklayan por Bertozzi, Juan Montone por Blanco; 16´ Federico De Leonardis por S. Rodríguez; 23´ Mariano Puglia por Iza, Emanuel Contino por L. Sestelo; 26´ ST Mateo Belauzarán por Hernando, Juan Elvira por Jiménez;

Entrenadores: Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra, Guido Román.

Sur (13): Franco Ciucci, Agustin Salvatori, Tomas Alaniz; Ernesto Theaux, Cristian Abarca; Felipe Arza, Juan De las Heras, Tomás Inchausti; Fermín Santos, Sebastián Barrera; Tomas Dore, Ramiro Elorza, Guido Álvarez Font, Tomás Bermudez; Darío Marchi

Cambios: 0´ ST David Millahual por March. 2´ ST Matías Lidner por Alaniz; 10´ ST Martín Urretabizkaya por De Las Heras, Luciano Blazquez por Salvatori; 13´ ST Iñaki Azcoitia por Ciucci; 20´ Matías Imbellone por Dore;

Entrenadores: Horacio Ocampo, Juan Pedro Iribarne.

Primer Tiempo: 3´ Try de Rafael Riego convertido por Leonardo Sestelo (MdP); 6´ Penal de Sebastián Barrera (S); 15´ Try de Tomás Bermudez convertido por Sebastián Barrera (S); 20´ Try de Guido Bertozzi convertido por Leonardo Sestelo (MdP); 26´ Penal de Sebastián Barrera (S); 32´ Penal de Leonardo Sestelo (MdP).

Segundo Tiempo: 9´ Try de Santiago Rodríguez convertido por el mismo (MdP); 13´ Try de Rafael Riego convertido por Leonardo Sestelo (MdP); 22´ Try de Sebastián Hernando convertido por Leonardo Sestelo (MdP); 29´ Try de Mariano Puglia convertido por Leonardo Sestelo (MdP);

Referee: Juan Sylvestre.

Cancha: Mar del Plata Club.

Declaraciones

Rafael Riego: “Fue durísimo, sabíamos que sería así, ellos juegan muy bien, en el primer tiempo se notó, no encontrábamos a que jugar, se nos puso complicado, en el segundo tiempo le dimos más ritmo, el viento a favor nos ayudó, tuvimos erreros de manejo pero se jugó mucho mejor”.

“Cuando jugamos bien los backs es por los forwards, si ellos la ponen adelante se nos hacen simples las cosas, en el segundo tiempo fuimos a los huecos pero tuvimos mucha intensión de juego”.

Sebastián Hernando: “Cumplimos el objetivo, hab ía que ganar como sea, partido difícil, el primer tiempo trabado, el segundo lo pudimos destrabar con la cabeza, estaba en nosotros, hacer lo que entrenamos, ir al frente, respetar el plan de juego”.

“Noreste será muy duro, plantean un juego físico, un gran equipo, será un partido muy difícil que se definirá en los últimos minutos, cerrado, tenemos que dar todo porque es una final para nosotros”.

Resultados

Uruguay XV 22 – 15 Entre Rios

Noreste 39 – 23 Santa Fe

Mar del Plata 45 – 13 Sur

Posiciones

Noreste — 14

Mar del Plata — -13

Santa Fe, Entre Rios — 5

Uruguay XV — 4

Sur — 1

Próxima Fecha (25-11)

Entre Ríos – Sur

Mar del Plata – Noreste

Santa Fe – Uruguay XV