Junqueras: “Soy creyente y cualquier acto violento va contra mis creencias”

Pese a que la mayoría de ex miembros del Govern que acudieron a declarar ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 2 de noviembre aseguraron que no habían tenido tiempo para «preparar su estrategia de defensa» ya querecibieron la notificación para comparecer el día anterior y tuvieron «que preparar el viaje a Madrid», lo cierto es que tenían clara una cosa: en la Declaración Unilateral de Independencia no hubo violencia. Es lo que argumentaron todos ante la magistrada para contrarrestar la acusación por rebelión y sedición de la Fiscalía en su querella, pese a que el Ministerio Público no se refería sólo a la física.

La apuesta la independencia pacífica llegó hasta tal punto que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras recordó sus férreas convicciones religiosas para justificarse. «Soy creyente y cualquier acto violento va en contra de mis creencias» declaró Junqueras a preguntas de su abogado según consta en las actas de las declaraciones del pasado 2 de noviembre de los ex miembros del Govern que están en prisión y del ex conseller Santi Vila. Junqueras también apuntó otra línea de defensa de los investigados al recordar que los gastos de la Generalitat estaban controlados por el Estado. «La certificación expedida por la Administración General del Estado es muy explícita. Ha habido certificaciones en este sentido cada mes», explicó para desvincular cualquier partida pública de la celebración del referéndum.

También el ex consejero Raül Romeva explicó que «en ningún momento» la Generalitat «ha fomentado, auspiciado, ni convocado ningún acto de violencia» y que en las reuniones que tenía el Govern «nunca hizo nadie llamamientos a convocatorias» de este tipo.

También la ex consejera Dolors Bassa recordó que sus «principios son contrarios a cualquier violencia» y que en sus declaraciones ha hablado «de pacifismo». Por su parte, Carles Mundó, ex conseller de Justicia, dijo que rechaza los actos violentos por «convicciones y su forma de entender la política» y recordó que mientras dirigió el Departamento nunca participó en ninguna «manifestación pública ante instituciones» ni apoyó movilizaciones «para impedir la realización de cualquier tipo de acto de las autoridades».

