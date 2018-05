Yesica Di Vicenzo alerta a futuras modelos por estafas con Facebook “truchos”

La modelo y ex Reina del Mar y Miss Argentina, Yesica Di Vincenzo, dialogó con “el Retrato…” y analizó el crecimiento de su academia, el talento que hay en Mar del Plata a la vez que se refirió al salto que pegan muchas chicas para llegar a triunfar en Buenos Aires y otras ciudades importantes del país. “Nos la pasamos denunciando Facebook truchos de Mar del Plata que contactan chicas y les piden fotos en trajes de baño o lencerías y es todo una estafa”, denunció.

En relación a la academia, ubicada en la calle Avellaneda 4574 de la ciudad, que tiene a su cargo desde 2012, manifestó: “Estamos terminando el ciclo el 26 de noviembre con entrega de diplomas y con un desfile de fin de año. Son 30 chicas las que egresan” a la vez que remarcó que “cada vez son más las que se presentan a hacer el curso”.

“Pensé la academia como un curso más completo, no solo para lo que sería modelaje, sino para la vida en general. Ven imagen personal, como presentarse en un trabajo, armar curriculum, RCP, ectétera. Son cosas que necesitan para el mundo del modelaje pero que también les sirve para su cotidianidad”, sostuvo.

Y aclaró que el curso es de 8 meses de duración y que también se ve maquillaje, peluquería, pasarela, comportamiento social, manicuría, historia de la moda y fotografía. “En el tiempo que dura el curso se realizan muchos desfiles para que las chicas vayan practicando lo que se aprende en la academia y lo lleven a la realidad”, señaló.

Dictado de cursos para todas las edades

Asimismo, explicó que se brindan dos cursos en su academia: uno es a partir de los 12 años sin límite de edad y después hay otro para nenas más chicas que es a partir de los 6 años. “En el de niñas se ven otras cosas y desde un punto de vista más divertido. Tienen pasarela, baile, historia de la moda argentina, fotografía y es más corto que el otro”, expresó.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si los padres ejercen mucha influencia sobre las chicas para que comiencen a modelar o cuidar su imagen o si directamente, ellas se acercan por su cuenta respondió que no.

“No me pasa ver a madres que proyecten en sus hijas querer ser modelos. Las chicas de 12 o 13 en general van a probar, las más grandes están más decididas y las más niñas van porque quieren ir ellas. Es difícil mantener a una nena de 6 en un lugar donde no quiere estar”, resaltó a la vez que explicó que “en general les gusta, ya desde su casa, vestirse, sacarse fotos, mirarse al espejo y demás. Las mamás las llevan para que lo hagan en un ámbito donde puedan aprender más cosas”.

En referencia a lo anterior, destacó que también se acercaron al curso “muchas chicas tímidas, con problemas desde el Colegio, en donde no se hallan demasiado bien y vienen al curso a tratar de ser un poco más extrovertidas”.

Por otro lado, hizo hincapié en el modelaje en Mar del Plata y el salto a otras ciudades del país como Capital Federal. “Hay muchas chicas que vienen con el fin de mejorar su imagen personal y otras, lo hacen para ir preparándose para el mundo del modelaje sea para irse a otro lado, hacerlo en forma local o prepararse para algún concurso como el de la elección de la Reina del Mar”, describió.

“La ciudad no tiene mucho mercado en el modelaje. Por eso, la gran mayoría lo hace pensando en irse a otro lado”, remarcó la ex Reina Nacional de Mar a la vez que aclaró que en Mar del Plata hay algunos eventos “como para empezar” y que “desde la academia se las va colocando también con algunas marcas o casting”.

Alumnas que terminaron ganando concursos de belleza

Además destacó que “salen la academia bien preparadas como para afrontar una campaña o un desfile. Les va bien” y añadió que incluso,“hubo muchas alumnas que terminaron como princesas del mar, otras que estuvieron en el Mar del Plata Moda Show como también otras que ganaron en el Caras Glam”.

“Depende también de la chica y de las ganas. Desde la academia se las prepara, pero sí tienen ganas de seguir creciendo, se las sigue ayudando y asesorando en un montón de cosas”, manifestó Di Vincenzo y resaltó que en la ciudad “hay muy buen nivel de modelos y hay una preparación y base”.

Se refirió también a los requisitos que deben reunir las chicas para lograr triunfar en otros lados y comentó que para pasarela “la altura es importante, más de un metro 70 tienen que tener como también deben tener actitud y una manera de fotografiarse en particular, es decir que sea canchera, que sepa posar, fácil de trabajar con el fotógrafo y demás”.

“Hay bastante espacio para moverse dentro del modelaje. Hay chicas que reúnen las dos condiciones de pasarela y fotografía y otras que se inclinan más por lo que es gráfica porque los limita un poco la altura”, comentó.

El modelaje como una posible forma de vida

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si es posible vivir del modelaje como única profesional explicó que “se puede totalmente, como en cualquier trabajo. Estando en Buenos Aires en una agencia es algo más fácil, porque los trabajos los administran ellos mismos y te mandan a los casting que van por tu línea”.

“Si lo haces independientemente es más difícil, tenes que estar en contacto con bookers que te digan donde están los casting. Es ir de a poco y siempre estar cuidando el cuerpo, que es nuestra herramienta de trabajo”, apuntó a la vez que reconoció que si uno le pone “horas, ganas y preocupación se puede vivir. Hay que arriesgarse”.

Por otro lado, hizo hincapié en diálogo con “el Retrato…” en los proyectos que tiene para el año próximo. “Estoy remodelando toda la Academia para tener un nuevo espacio que va a ser el armado de un centro de estética, dentro de la sede y vamos a seguir trabajando con todo lo demás”, sostuvo

Al ser consultada por el portal sobre el trabajo del modelaje si se han registrado casting o agencias falsas que busquen chicas para modelar o trabajar, afirmó que sí y que “en la ciudad no está tan controlado eso y pasan cosas”.

Perfiles “truchos” en Facebook para estafar a chicas

“Hay muchas personas que se abusan, las usan y no les pagan. En Mar del Plata está lleno de casos de perfiles truchos en facebook que simulan agencias o casting e invitan a las chicas a participar de estos cuando en realidad es una estafa”, apuntó y consideró que por eso lo mejor es que vayan siempre acompañadas por sus padres a estas cosas. “Los casos que he tomado conocimiento, por suerte, no llegaron a mayores”, concluyó.