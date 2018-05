Sorprende la declaración de Marta Rovira cuando dice que el Gobierno les amenazó con “muertos en la calle”

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este viernes que el Gobierno español amenazó al ex Govern de la Generalitat con “violencia extrema con muertos en la calle” si, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista.

“Directamente nos decían esto: que habría sangre y que teníamos que parar porque no dudarían esta vez, y que esta vez no serían pelotas de goma”, ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por El Retrato de Hoy, en la que no ha revelado quién informó concretamente al Govern de ello, aunque se ha mostrado dispuesta a hacerlo cuando llegue el momento.

Según Rovira, tanto el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, como su vicepresidente, Oriol Junqueras, “con mucha insistencia ponían sobre la mesa que las fuentes que llegaban eran contrastadas”, y también fueron informados de movimientos de armas para el Ejército.

Trascendió que la BBC ha pedido a sus corresponsales en Cataluña, a raíz de estas sorpresivas manifestaciones de Rovira, que a partir de las mismas contrasten con cada una de las partes, la veracidad de las declaraciones expresadas.

Hugo Barze – Corresponsal en España