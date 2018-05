Millonarias coimas se pagaron por años a los “dueños” del fútbol

Please select a featured image for your post

Con la ayuda de empresas deportivas regionales y estadounidenses y bancos suizos que inventaban acuerdos de servicios falsos, la entonces cúpula del Conmebol se embolsó durante años millones de dólares en sobornos a cambio de contratos, relató este martes en el juicio de corrupción de la FIFA el exhombre fuerte de la televisación en Argentina, que hizo una fortuna hasta que se entregó a la justicia en noviembre de 2015.

Burzaco es uno de los 42 acusados en el FIFA-Gate que ahora colabora con la acusación. Fue interrogado por el fiscal Sam Nitze como testigo del gobierno en el juicio a tres poderosos exjerarcas del fútbol sudamericano que insisten en su inocencia.

Se trata del expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout, de Paraguay, el exjefe del fútbol brasileño José Maria Marín y el extitular del fútbol peruano Manuel Burga.

Burzaco, que prometió devolver 21 millones de dólares e intenta reducir su sentencia, miró a los ojos e identificó a estos tres excompañeros de congresos y fiestas de la Conmebol y la FIFA en la corte federal de Brooklyn, en el marco del juicio que durará unas seis semanas.

“Las coimas eran algo habitual”, contó. Entre 2006 y 2015, TyC tenía varios socios como Fox Sports USA, el grupo mexicano Televisa, la brasileña TV Globo, la española MediaPro, y Full Play y Grupo Clarín, ambos de nuestro país.

Consultado por el fiscal Nitze sobre cuáles pagaban sobornos a cambio de contratos de televisación y marketing de torneos nacionales y regionales, respondió: “Que yo sepa todas las compañías, a excepción de Clarín”.

Ninguna de estas empresas ha sido acusada por el gobierno estadounidense, que tiene en su mira a tres empresas: TyC, la brasileña Traffic -otra socia de Torneos- y su filial Traffic Sports USA.

Burzaco dijo que pagó coimas a Julio Grondona, quien fuera el más poderoso jefe de la AFA y vicepresidente de la FIFA, a cambio de la extensión de contratos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, amistosos de la Selección argentina y partidos de la Copa del Mundo 2018, 2022, 2026 y 2030.

Datisa -fusión entre Full Play, Traffic Brasil y TyC– también pagó a Grondona sobornos por contratos para partidos de la Copa América desde 2015 hasta 2023, afirmó.

La Conmebol rescindió el jueves pasado su contrato con Datisa por los derechos de TV para las Copas América de 2019 y 2023, al conocerse confesiones de hechos de corrupción, según un comunicado publicado ese día en la página web del organismo del fútbol sudamericano.

En su declaración, Burzaco dijo que por contratos de la Copa Libertadores desde 2006, T&T, -asociación entre TyC y desde 2002 Fox Panamerican Sports, que subió su participación en la compañía a 75%- pagó al paraguayo Nicolás Leoz, entonces presidente de la Conmebol, 600.000 dólares en coimas anuales, un monto que subió a un millón por año a fines de la primera década del 2000.

Grondona, del cual Burzaco era mano derecha, recibía por su lado 600.000 dólares y luego esa cifra subió a hasta 1,2 millones al año desde 2012 hasta su muerte dos años después, contó.

Ricardo Teixeira, jefe del fútbol brasileño, recibía 600.000 dólares anuales, al igual que Eduardo Deluca, también argentino, el boliviano Romer Osuna y el uruguayo Eugenio Figueredo, según Burzaco.

Fox Panamerican Sports y Fox Sports estaban al tanto, aseguró.

Pagando coimas, T&T ganaba “una extensión de sus contratos hasta 2018, y evitaba una potencial competencia”, según el ex mandamás de Torneos. Fox Sports logró con esta ampliación ganar peso y extender su distribución de Estados Unidos al sur de nuestro país por cuatro años más, señaló.

También contó que hubo una coima especial de 3,7 millones de dólares por la extensión de derechos de la Copa Sudamericana de 2015 a 2018, pagado vía un contrato falso de renegociación de derechos con la empresa Somerton, propiedad del brasileño José Margulies.

El contrato de 2008 está firmado entre otros por James Ganley, exalto responsable de Fox Panamerican Sports, una de las principales televisiones del mundo con programación deportiva en español y socia de T&T.

El fiscal Sam Nitze mostró el contrato entre T&T y Somerton al jurado, pero Burzaco les dijo que “este no era un contrato real” sino una fachada para pagar a Leoz, Grondona, Figueredo, Osuna y Deluca el soborno.

Cuando Napout y el brasileño Marco Polo del Nero reemplazaron a Leoz y Teixeira al frente de la Conmebol estaban al tanto del esquema de corrupción, según Burzaco.

Salvo el difunto Grondona, todos estos jerarcas son acusados en el expediente del FIFA-Gate.

TyC es una de las empresas acusadas en el caso, pero tiene un acuerdo con el Gobierno que ha postergado su proceso.