Le llegó la factura de Camuzzi Gas con un valor del ¡50% de su sueldo!

Después de la llegada de los aumentos en las boletas de gas, comenzaron los reclamos de múltiples usuarios que se ven imposibilitados de pagar las mismas. Uno de ellos, es Sihuen Pavón, que en diálogo con “el Retrato…” se refirió a su situación en particular y detalló que el valor de la factura representa el 50% de su sueldo. “Me es imposible pagarlo”, aseguró.

Sihuen reside en una casa solo con su pareja y con consumos de gas “moderados”, según relató. El hombre recibió una factura de gas adeudando $6910 en el período de mayo de 2017. El año anterior en el mismo mes su boleta adeudaba una suma $1119. Un aumento del 400%.

“Me llega la boleta a mi casa. Tengo consumos periódicos regulares con respecto a años anteriores, no tengo saltos grandes ni nada. Por eso cuando veo la boleta no entendía por qué me habían venidos $6910. Así que me acerqué a Camuzzi para hacer el reclamo”, sostuvo el usuario.

Asimismo, apuntó que en la entidad le dijeron que “estaba dentro de los aumentos programados por el gobierno y que ellos lo que hacen es aplicar la Ley que rige el aumento. Ellos aumentaban hasta el tope del 400% dijeron y si estaba dentro de los parámetros, era lo que tenía que pagar”.

En relación a lo anterior, señaló que presentó una nota en Camuzzi manifestando su disconformidad: “Una persona de seguridad me dice que el monto ese ya me lo habían facturado, que lo iba a tener que pagar, sea el costo real o no, de consumo que yo haya tenido”.

“Me dijeron en que no me gastara en protestar ahí, sino que vaya y lo pague y después haga el reclamo”, sostuvo Sihuen a la vez que señaló: “Yo no se si eso lo tengo que pagar, porque no se si efectivamente lo consumí. No son valores que están computarizados, sino que viene una persona a tu casa y se fija con el medidor. Puede ser que haya habido un error humano también”.

Seguidamente, indicó que se dirigió a Defensa del Co nsumidor, en donde presentará en los próximos días la denuncia correspondiente. “Lamentablemente hay que pagarla, pero voy a tratar de que por lo menos me hagan un plan de cuotas, porque no puede pagar 7 mil pesos de gas. Representa el 50% de mi sueldo”, expresó.

Por otra parte, remarcó que el gas “es un servicio necesario para todos. Sino tenes gas en pleno invierno en Mar del Plata, te morís de neumonía” y aclaró que sus consumos “tampoco es que fueron exorbitantes, fueron 700 metros cúbicos”.

El usuario hizo referencia a otros casos que conoció al presentarse en Camuzzi como el de un jubilado que gana $7500 y le llegan $6500 de gas. “Había gente que lloraba porque no sabía como pagarlo”, relató a la vez que consideró: “Somos ciudadanos y queremos estar dentro de la ley, pero si esta no te ayuda es muy difícil poder hacer bien las cosas”.

Por último, manifestó que se acercó a la Liga de Ama de Casas para transmitirle su situación. “Me dijeron que van a ser muchos los que van a recibir esos montos, pero por la zona donde vivo fuimos unos de los primeros en recibir las boletas. Ellos también me dijeron que había que pagarlo”, sostuvo.

“Me es imposible pagarlo. Por eso, fui a Defensa del Consumidor. Van a ver si pueden armar un prorrateo del pago, pero si se viene un nuevo aumento del 40% me preocupa cuánto más vamos a pagar el invierno que viene”, concluyó en diálogo con “el Retrato…”