La Audiencia de Madrid, sienta al PP en el banquillo a ex funcionarios del partido

El PP, su tesorera, su máximo responsable jurídico y su jefe de informática tendrán que sentarse en el banquillo por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas. La Audiencia Provincial de Madrid ha cerrado la última oportunidad de que eludieran el juicio al confirmar el auto en el que la juez del caso vio indicios suficientes de la comisión de un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento.

La decisión de concluir la causa y mandarla a juicio fue recurrida por el Ministerio Fiscal; por el propio PP; por la tesorera, Carmen Navarro; por el jefe jurídico, Alberto Durán, y por el director de sistema de información del partido, José Manuel Moreno.

Los tres altos cargos y el propio partido están acusados de los daños informáticos. En cuanto al encubrimiento, afecta a los tres altos cargos, pero no al PP al no ser uno de los delitos aplicables a las personas jurídicas. Esta vez el partido aparece como presunto autor directo del delito y no como simple responsable civil como sucede en otras investigaciones vinculadas al caso Gürtel.

El tribunal confirma que hay “indicios suficientes” de la comisión de los delitos y avala la tesis de la juez instructora, Rosa María Freire, de que la intención de los acusados fue destruir pruebas sobre la contabilidad b que pudieran comprometer al partido en la investigación abierta en la Audiencia Nacional. “Se impidió así con el borrado de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”, afirman los magistrados.

Contenido de los discos

El auto considera que el PP no ha probado que los dos ordenadores cuyos discos duros se borraron fueran de su propiedad. Y añade que al menos uno de esos discos sí fue comprado y pagado por Bárcenas. Y añade que, en cualquier caso, lo que protege la ley es el contenido de los datos, no la propiedad del aparato en sí, y resulta razonable pensar que los datos borrados se referían a Bárcenas, que era quien usaba los ordenadores.

El tribunal también rechaza la tesis del PP de que el sistema de controles interno del partido debería librarle de ser acusado, tal y como prevé la ley. Los magistrados no han detectado que el partido tuviera ningún protocolo interno de control.

. El escrito de acusación más duro corresponde a Izquierda Unida, que reclama cinco años de prisión para los tres acusados y casi 11 millones de euros de multa para el partido.

Al existir sólo acusaciones populares el PP tiene abierta la opción de que al inicio del juicio se estime su petición de archivo al considerar que el delito de daños que se le atribuye requiere que exista una acusación particular, sin la cual las acusaciones populares no estarían legitimadas para actuar.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa