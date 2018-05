Inseguridad: Fernando Telpuk le ofreció a los taxistas marplatenses Botones Antipánico

El Jefe de la Policía Local y Secretario de Seguridad, Fernando Telpuk respondió ante la requisitoria de “el Retrato…” acerca de las situación de inseguridad que se ha denunciado desde el sector de los taxistas marplatenes que les ofrecieron, a través del Sindicato que los nuclea y para mejorar sus condiciones de seguridad en el trabajo, que cada propietario del vehículo adquiera un botón antipánico “con un costo de $800 por cada uno de estos”.

“Es un costo que pueden afrontar y el Municipio les garantizaba la cobertura y control de esos botones antipánicos como también los móviles policiales cuando sea necesario”, aseguró el referente del área de seguridad local y comentó que “hay muchos autos que ya lo tienen instalado y resulta muy efectivo”.

Además, puntualizó en que “es muy difícil establecer corredores seguros para los taxistas porque andan por toda la ciudad, con lo cual el botón de pánico es una herramienta muy útil, pero lamentablemente no hemos tenido muy buena recepción con esto”.

“El botón antipánico está disponible para cualquier taxista que quiera comprarlo, haya o no sufrido un incidente de inseguridad. El Municipio los va a acompañar desde la cobertura, las alarmas, llevando el móvil que haga falta en caso de que se active y demás”, explicó.

Telpuk concluyó en que “a muchos les pareció una buena alternativa, pero queda a criterio de cada uno si están dispuestos a comprarlo y tomar medidas para su propia seguridad. Hasta el momento no lo han hecho demasiados”.

“Hay un mejoramiento paulatino en el área de seguridad”

En relación a los problemas de inseguridad que hay actualmente en la ciudad, expresó que “hay hechos delictivos como en cualquier ciudad, pero Mar del Plata está mucho mejor que el año pasado, que no fue un buen año” a la vez que remarcó que “hay un mejoramiento paulatino en el área de seguridad, pero esperamos estar mucho mejor todavía”.

“Los índices de delitos graves como homicidios dolosos, entraderas o robos están teniendo una baja desde el año pasado. Esa tendencia se sigue acentuando hacia la baja”, destacó el Secretario de Seguridad y añadió que le “preocupa” el robo a negocios.

A su vez, aseguró que se encuentran “trabajando para corregir eso y reorganizando algunas cosas” como también con las cámaras de seguridad y la patrulla local. “En términos generales hay que ver cómo está Mar del Plata con respecto a las otras ciudades de la provincia, lejos estamos atravesando un período de mucha más tranquilidad que antes”, describió.