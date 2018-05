Allanamientos de Gendarmería por causa de lavado de activos y narcotráfico

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado movilizó este martes a Gendarmería Nacional, en Mar del Plata y en Roque Saenz Peña en busca de datos sobre Gustavo Sancho, de 55 años, quien había sido detenido por un transporte aéreo de cocaína. En al “Feliz” se realizaron varios allanamientos por una causa vinculada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Sancho, que vivió en esta ciudad balnearia, también estuvo mencionado en el secuestro, violación y muerte de Candela Sol Rodríguez, por ser uno los “enemigos” del padre de Candela.

Cabe destacar que la presencia de Gendarmería no paso desaparcibida en Mar del lata ya que se realizaron procedimientos en Alvarado y Mendoza, Alvarado y Buenos Aires, el barrio La Florida, 20 de septiembre y Brown, y, principalmente, en tano en los terrenos de la ex villa de Paso, se instalaron modernos equipos de comunicación.

Se pudo saber que fue secuestrada, una importante cantidad de dinero tanto en pesos como en moneda extranjera, lo mismo que diversos vehículos.

Allanamiento n Roque Saenz Peña

En Roque Saenz Peña se llevaron a cabo allanamientos tanto la Oficina de la Defensoría Oficial N° 2 como en la casa del abogado Matías Jachesky por parte de Gendarmería.

Según el abogado defensor de Jachesky, harán una presentación ante la jueza Sandra Arroyo Salgado, que ordenó los procedimientos. Destacó además que su cliente “no está imputado de ningún delito”.

Por orden de la Jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se buscaba documentación relacionada con un cliente del abogado de hace cuatros años atrás.

Consultado sobre los allanamientos, el abogado Carlos De Cesare, que asumió la defensa de Jachesky, dijo que de la casa del abogado secuestraron algunos papeles relacionados con la vivienda de Fonavi para acreditar que esa propiedad sea suya. También se llevaron algunos teléfonos celulares que ya no estaban en uso, una computadora también en desuso y todo aquello que podría tener algún soporte digital. Intentaban hallar vínculos con un excliente: Gustavo Sancho.

Los dos vehículos del matrimonio fueron requisados por completo pero no se los llevaron y tampoco encontraron nada de lo que buscaban.

Dijo De Cesare que por lo que se desprende de la orden de allanamiento “lo que buscaban eran documentaciones relacionadas a un ex cliente de él”.

Sobre la situación de Jachesky, planteó De Cesare que “por ahora no está imputado de ningún delito, pero más allá de eso vamos a hacer una presentación en el Juzgado de Arroyo Salgado para ponerlo a una eventual situación de derecho y manifestar la intención de colaborar con la Justicia, sobre todo teniendo en cuenta la investidura que representa”.

Para De Cesare lo que ocurrió en el Juzgado fue “escandaloso”. “No es habitual eso, que en forma sorpresiva ingrese Gendarmería y luego nadie pueda ingresar ni salir del edificio hasta que no finalizaron los allanamientos”, planteó. “Esto generó un gran revuelo que no deja de ser irrazonable en función de lo que es Justicia Federal”, finalizó.