Mauricio Barón: El reconocido chef sanjuanino que triunfa en el país y en el mundo

El reconocido chef sanjuanino Mauricio Darío Barón, dialogó con “el Retrato…” realizó un repaso sobre sus inicios en el mundo de la gastronomía, su carrera y remarcó que “el asado es el plato más requerido” en otros lugares del mundo.

En tal sentido, el chef manifestó que a principios de año el Ministerio de Turismo de la Nación lo convocó para ir a Madrid. Luego, después de ser visto por la gente de la Cámara Internacional de Gastronomía, recibió una invitación para ser Embajador de la Gastronomía Argentina, representando a San Juan en Lima, Perú.

“Estuvimos también haciendo algunos eventos solidarios gastronómicos en Perú, donde conocí al presidente de la Federación Latinoamericana de té y me invitaron a participar de algunas actividades”, agregó a la vez que detalló que a nivel nacional el gobierno de Jujuy lo llevó para La Pachama Deliciosa y para La Fiesta Nacional de La Pachamama en agosto como también estuvo en Tucumán representando a la Nueva Cocina Argentina y fue nombrado representante de Cuyo del Movimiento Nacional de Gastronomía.

Y añadió: “Estamos haciendo una gran base de datos de todo lo que se está comercializado en el país, sobre cuáles son las temporadas altas y bajas de todos los productos, las plantaciones y demás para que los gastronómicos a la hora de realizar el menú sepamos cuando conseguimos el producto en sus óptimas condiciones”.

Además, del 16 al 19 de noviembre se presentará en la provincia de Entre Ríos en la Fiesta del asado con cuero. El 16 dará clases sobre asado sanjuanino y el 18 competirá con otras delegaciones en el concurso del asado con cuero. “Es la primera vez que vamos a cocinar asado con cuero. En San Juan no está permitido eso, por diferentes cuestiones sanitarias, pero allá hay otro tipo de tratamientos y cuidados en relación a eso”, sostuvo.

“En San Juan hay mucho auge con el asado a las llamas. Tenemos un corte que es la punta de espalda, va pegado a la costilla. Se saca y se deja la grasa que le da sabor. Es muy parecido a la forma del mapa de San Juan, por eso es tan característico”, explicó el reconocido chef a la vez que destacó que ese corte “es uno de los más sabrosos”.

En relación a sus inicios en el mundo gastronómico, el chef de 41 años relató: “A los 8 años empecé a ir a una parrilla en la que mi viejo trabajaba, era parrillero. Estudié administración de empresas y los fines de semana trabajaba en un servicio de catering para solventar los estudios”.

“Por un problema de salud, no pude continu ar con la carrera, me operaron en 2001 y luego, me dediqué exclusivamente a la gastronomía. Ahí se dio el nacimiento mío en la cocina y esto va a seguir, no tiene fecha”, detalló Barón.

En referencia a las comidas de la Argentina más solicitadas en otros países del mundo, afirmó que “el asado es el plato más requerido” a la vez agregó que a la hora de buscar el material para cocinar “se busca por intermedio de algún conocido de la zona y se consigue lo que se puede, en realidad”.

“Empecé muy de abajo, de a poco se va aprendiendo todo. Prefiero al gastronómico que ame esto desde las bases, en todos los puestos y funciones dentro de la cocina, y no, porque sea un estudio que está de moda. De esa forma, se abren muchas puertas y se dan las cosas que uno se propone”, consideró.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si la gastronomía es una profesión para hacer en equipo resaltó que “hacerla en forma individual es muy complicada” a la vez que reconoció su admiración por los profesionales de Cocineros Argentinos.

Además, en relación al evento más grande que hizo, afirmó fue para el Festival del Día del Camino, al cual asistieron 1500 personas. “No pidieron asado, directamente se hizo pollo relleno”, expresó el reconocido chef sanjuanino.

“Uno siempre trata de mejorar y no cansar al público. Si vendes algo distinto generas otra cosa. Por eso, al principio la gente me criticaba un poco con el tema del asado a las llamas, que es más de La Pampa, pero ahora todo el mundo que lo prueba le está gustando y mucho”, indicó a la vez que aclaró que se hace con quebracho que se trae de La Rioja.

Por último, hizo hincapié en que tiene “muchísimas ganas” de presentarse en la costa marplatense esta temporada. “Incluso hay unos chef de la zona que me dice siempre que tengo que ir. La invitación está, asique vamos a hacer todo lo posible”, concluyó.

Mauricio Barón junto a quienes considera “mis referentes”: Oscar “COTO” Fernandez y Álvaro Arismendi (Fundador de La Nueva Cocina Argentina)