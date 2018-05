Más de 400 muertos en el terremoto que ha sacudido la frontera entre Irak e Irán

Más de 400 personas han fallecido y 6.700 han resultado heridas este domingo en un terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richterque ha tenido como epicentro la frontera entre Irán e Irak.

El seísmo se ha sentido en las principales ciudades del Kurdistán iraquí e incluso en Bagdad, Teherán y el sureste de Turquía. Unas 6.700 personas han resultado heridas en un balance que podría incrementarse aún .

En la provincia iraní de Kermanshah, al menos 30 personas han perdido la vida y otras 300 han resultado heridas, según las autoridades iraníes. El primer balance informó de fallecimientos en las localidades de Qasr-e Shirin y Ezgeleh. Decenas han quedado atrapadas entre los escombros. Los servicios de socorro y el ejército han sido movilizados.

En el Kurdistán iraquí, en cambio, las víctimas se han registrado en la ciudad de Darbandijan, ubicada en la provincia de Suleimaniyay próxima a la frontera con Irán. En la villa, cercana al epicentro del seísmo, han muerto al menos cuatro personas. En el municipiode Kalar se han producido otras dos muertes, según fuentes del hospital local citadas por Afp. En el lado iraquí se han contabilizado al menos 500 heridos.

“Se necesita asistencia médica urgente“, ha señalado el centro de coordinación de crisis del gobierno regional del Kurdistán iraquí en un comunicado publicado en Twitter. “Se requieren equipos médicos para apoyar a los hospitales locales en la atención a los civiles heridos en la provincia de Suleimaniya”, ha agregado el organismo.

“No hay cifras precisas porque está aumentado el número de heridos. Algunos viviendas se han derrumbado. No sabemos si hay aún gente en el interior”, ha relatado a la cadena kurda Rudaw el alcalde de Darbandijan, Nasih Mala. Según los medios de comunicación kurdoiraquíes, las autoridades han decidido declarar día no laboral este lunes en las provincias de Halabja y Suleimaniya debido a las dramáticas consecuencias del terremoto.

El presidente iraní Hasan Rohani ha conversado por teléfono con el ministro del Interior para pedirle que los funcionarios realicen el máximo esfuerzo para asistir a las víctimas. La prensa local asegura que hay hasta 14 provincias del país afectadas por el seísmo.

El temblor, que ha golpeado el noreste de Irak y el oeste de Irán a las 20:33 de este domingo (hora local), se ha dejado sentir también en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, donde los hospitales han atendido a medio centenar de heridos. El primero de los seísmos, de 4,5 grados en la escalada Richter, ha tenido como epicentro Penjwin, en la provincia de Suleimaniya. La réplica ha alcanzado los 7,2 grados, según el instituto geológico estadounidense.

La onda expansiva ha alcanzado Bagdad y Teherán. También se ha sentido en el sureste de Turquía. En la ciudad turca de Diyarbakir, los residentes llegaron a abandonar sus hogares. La televisión estatal iraní ha informado de cortes de electricidad e interrupciones de las telecomunicaciones en al menos ocho localidades del país como consecuencia del seísmo, que ha tenido una profundidad de 33,9 kilómetros.

Las consecuencias del seísmo están dificultando las tareas de rescate y ayuda a las víctimas. Las autoridades iraníes han reconocido en declaraciones a la televisión estatal que el acceso a algunos de los pueblos afectados ha quedado cortado. En el Kurdistán iraní, los centros educativos permanecerán cerrados este lunes.

El último terremoto de gran magnitud en Irán se registró en diciembre de 2003 en Bam, en el sureste del país. El seísmo de 6,6 grados en la escala de Richter dejó entre 35.000 y 46.000 muertos e hirió a unas 50.000. El 70 por ciento de la ciudad histórica de Bam quedó completamente arrasado.

Hugo Barze – Corresponsal en España