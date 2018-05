Deportistas marplatenses participaron del McDía Feliz de McDonald´s

McDonald’s celebró el McDia Feliz, una jornada en la que el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac se destina a La Casa Ronald McDonald, que se dedica desde hace más de 23 años a mejorar la salud y el bienestar de los niños y a albergar a sus familias en los momentos en donde más las necesitan.

En Mar del Plata la jornada solidaria se celebra en los seis restaurantes pero la actividad central estará en el Paseo Diagonal, donde desde las 11, destacados deportistas y ex deportistas atendieron el local e interactuaron con los clientes para contribuir a la venta del Big Mac.

Asistieron Cristian Rosso, Mariano Mastromarino, Nora Vega, Bettina Fulco, Gabriel Curuchet. Ken Kugada, Leonardo Malgor, Claudio Plit, Ana Gallat, Adrian Jajarabilla, Juan Cruz Barreca, Guido Buscaglia, Juan Ignacio Maccio, Florencia y Mariana Boreli, entre otros.

También participaron jugadores de Alvarado y juveniles de las divisiones inferiores de Aldosivi, quienes luego de calzarse el delantal y atender en la cocina, posaron juntos para la foto.

Las chicas de la selección Sub 14 y Sub 16 de fútbol femenino junto a parte del plantel de Sporting de Hockey no dejaron de gritar cada vez que se vendía un Big Mac.

Adrian Vignale, el supervisor Regional de McDonald´s daba cuenta de lo importante que es el McDía Feliz para ayudar a cientos de familias y niños de La Casa Ronald McDonald.

“Gracias a la participación de toda la comunidad, la edición 2016 de McDía Feliz en Argentina alcanzó la venta de más de 200.000 Big Mac, logrando así una recaudación de $12.642.000, que fueron destinados al sostenimiento y mantenimiento de las 4 Casas que existen en el país (ubicadas en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza), las 3 Salas Familiares, la Unidad Pediátrica Móvil y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables”, enumeró el Supervisor.

Jugadores de Peñarol, entre los que estaban Nicolás Gianella, Alejandro Aloati y “Pepo” Gutiérrez, fueron los últimos en ponerse el delantal y ayudar a que se multiplique la venta de Big Mac

Desde sus inicios, la Asociación La Casa de Ronald McDonald colaboró, a través de sus 9 programas, con más de 135.000 niños y familias en Argentina.