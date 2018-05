Anna Gabriel y Benet Salellas de la CUP, se reúnen con Puigdemont en Bruselas

La reunión se celebra dos días antes de que la CUP celebre su Asamblea Nacional Extraordinaria donde votarán cuatro posibilidades de cara a las elecciones del 21 de diciembre

Los diputados de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y Benet Salellas han acudido este viernes a Bruselas para “visitar” al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, según fuentes de la formación.

La reunión tuvo lugar dos días antes de que la CUP celebre su Asamblea Nacional Extraordinaria en Granollers (Barcelona) donde votarán cuatro posibilidades de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Los cuatro escenarios que votará la CUP son:

No presentarse a las elecciones del 21D

No presentarse oficialment, pero apoyar a otra candidatura civil

Crear un frente de partidos de izquierda

Presentarse en solitario

Nuet defiende a Forcadell y la Mesa

Nuet (izquierda) junto a Carme Forcadell, Lluís Ginó, Anna Simó y Ramona Barrufet, en una de las reuniones del entonces Parlament de Cataluña.

Calificar de “simbólica” la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no es una traición al procés.

Así lo expresa el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Josep Nuet después de la estrategia seguida este jueves por sus compañeros de la Mesa del Parlament Carmen Forcadell, Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. “Ninguno de ellos traicionó nada. Su dignidad fue absoluta. Ni se han arrodillado ni han traicionado sus ideales”, ha dicho en una entrevista en RAC1, en la que les ha calificado de “personas como una catedral”.

Nuet, que es el único miembro de la Mesa que está en libertad sin medidas cautelares, ha remarcado que todos ellos “hicieron un esfuerzo de sentido común” al decir que la DUI fue “un hecho formal que no se hizo efectivo”, y que el artículo 155 de la Constitución “ya está aplicado”. “Decir esto no es engañar a la gente. Ellos no lo hicieron. Nunca lo han hecho“, ha añadido. Y ha insistido: “No son traidores. ¿Cómo se puede decir eso de Forcadell? Se lo han jugado todo en esto. Todo. Pido que se les valore a todos por los esfuerzos que han hecho“.

Convencido de que Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa seguirán haciendo política “en este momento de vacas flacas”, cree que la “libertad” de la presidenta del Parlament “es la libertad de Cataluña“.

“Es una de las personas más valientes que tiene este país. Siempre lo ha demostrado”, ha dicho en una intensa y larga entrevista en la que ha denunciado que “las horas que va a pasar Forcadell en la cárcel se han buscado” porque es un “símbolo” y un “centro del odio de mucha gente”. “Con esto, querían simbolizar que se había encarcelado el procés“, ha añadido para dejar muy claro que hoy Forcadell ha quedado en libertad” y “los medios la podrán fotografiar dando un paseo por Madrid“, lo que considera es “un mensaje de esperanza”.

Relata qué pasó dentro del Tribunal Supremo

Nuet también ha desvelado qué ocurrió el Tribunal Supremo durante las más de 12 horas que él y el resto de la Mesa pasaron dentro. Nada más llegar, asegura, el juez Pablo Llarena les dijo: “Esto no es la Audiencia Nacional. Lo que pasó allí no tiene que pasar aquí”. “Con esto, nos dejó claro lo que quería. Estaba clarísimo que el Supremo quería hacer de Supremo. El juez marcó el camino, lo más sensato”, ha explicado para destacar en varias ocasiones que la actuación del magistrado Llarena fue “impoluta” y con “una amabilidad absoluta” porque dio “muestras evidentes de que quiere desescalar judicialmente lo que está pasando”.

El Secretario tercero de la Mesa y el único no independentista de los que declararon este jueves, Nuet ha relatado también que se les dejó en todo momento utilizar sus teléfonos móviles y ha acusado a la Fiscalía de filtrar a la prensa todo lo que ocurría en el interior delTribunal. En este punto, ha criticado que “desde el minuto cero” la voluntad del fiscal era “criminalizar las ideas del independentismo“: “Su comportamiento fue terrible. Quiso hacer una cronología tremenda de estos dos años en Cataluña“.

Nuet ha contado cómo “nos ayudábamos los unos a los otros”. “Los que estábamos mejor situados hemos ayudado al resto. Yo les he ayudado con mi argumentario”, ha dicho. Y, precisamente por ese argumentario, es el único de los miembros de la Mesa que ha quedado en libertad sin fianza.

Tanto él como su defensa alegaron no solo que nunca ha abrazado la causa soberanista sino que como diputado y miembro de la Mesanunca ha votado a favor de ninguna iniciativa respaldando la independencia.

De hecho, se abstuvo en la votación del 7 de septiembre por la que se admitió a trámite la Ley de Transitoriedad y votó en contra de la DUI del pasado 27 de octubre.

Hay “esperanza” para los encarcelados

No ha ocultado estar esperanzado con la posibilidad de que los exmiembros del Govern queden en libertad. “Creo que existe una voluntad de que salgan, pero sé que no será fácil”. Para ello, cree que es esencial que la causa se traslade de la Audiencia Nacional al Supremo.

Eso sí, no se ha olvidado de los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart:” Son los primeros que entraron. Si Forcadell salió , hay esperanza para ellos también”. Sin embargo, hay una cuestión que, según Nuet, lo dificulta todo: “El tema del viaje a Bruselas. Si no se hubiera ido (Carles Puigdemont) seguro que antes de Navidad estarían todos en casa”.

A poco más de un mes para las elecciones en Cataluña, Nuet pide calma. “Saber parar en un momento no es traicionar. Para ganar debes tener paciencia y saber dar un paso atrás. No para renunciar. Nosotros queremos ganar pero ahora seguir recto te lleva a la fatiga y al fracaso”, ha apuntado para calificar de “gran experiencia” y de “histórico” lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses.

Aunque aún no se han configurado las listas de cara al 21-D, todo parece indicar que concurrirá con Podem-Catalunya En Comú. Aún así, pide a todos aquellos que se han “ilusionado” con el procés que “no vuelvan a casa” y sigan pensando “en un mundo mejor” y en la“libertad para Cataluña”.

Para lograrlo, dice, es necesario contar con “más gente” y emplear estrategias “diferentes” porque las utilizadas hasta ahora “no son posibles“.