A pesar del hambre, el desamparo y la impotencia siguen su lucha por los comedores

Representantes de los barrios Nuevo Golf, Santa Rita, Parque Independencia, Santa Rosa del Mar, Las Heras y Villa Cariño, se agruparon este jueves para evidenciar la alarmante situación que están atravesando los comedores “ante la falta de compromiso de Desarrollo Social” y las dificultades de cada barrio.

Alrededor de 15 personas se encontraron este jueves con `El Retrato…´para contar las dificultades a las que se enfrentan ante el hambre, el desamparo y la impotencia que sufren chicos y abuelos por la falta de comida.

Ana Leguizamón, titular del comedor `Sonrisas del Mar`, contiene a 50 chicos en el barrio Santa Rosa del Mar. Por su parte Karina Bernaza de Parque Independencia, es representante del `Comedor Ayudemos a Ayudar` con 80 chicos. Karina Arce, del merendero y comedor `Rosario` ubicado en Santa Rita, tiene un total de 75 chicos. María `Tana` Carbajo también se hizo presente mediante su comedor que contiene a 107 chicos en el barrio Nuevo Golf. Abigail Loto, titular de `La Copa de Leche Arcoiris`, ubicado en el barrio Las Heras alcanza a 30 chicos, mientras que María de los Ángeles Canales, titular de `La Copa de Leche Nueva Esperanza`, en villa Cariño, tiene a 50.

Alrededor de 400 chicos reciben una comida diaria gracias a estas mujeres que todos los días atraviesan la lucha continua de conseguirla, no sólo para los más chiquitos, sino también para cualquier persona que se acerque al lugar buscando un plato de alimento caliente.

La falta de comida, de agua y de abrigo son un punto en común que se repite en cada barrio. Las mujeres afirman que cada día la situación empeora, por lo que cada vez hay más gente que se presenta en los comedores.

“Hace como tres meses que no recibimos nada más que la leche, se nos complica. Los días de lluvia no sabemos qué decir, a las ocho de la mañana tenemos gente golpeando la puerta preguntando por fideos, arroz o pan,” aseguró una de las titulares.

“En el basural la gente se mata por un cacho de carne”

Por su parte Leguizamón comentó que muchas personas viven del basural que está en el barrio Santa Rosa del Mar, “en donde los días soleados se puede ingresar al lugar y sacar algo de comida, sin embargo, los días de lluvia si bien a veces se puede entrar, la consecuencia es estar todo el día mojado”.

“Podemos encontrar verdura o lo que se haya tirado, el tema es que la gente se mata, te pegan por un cacho de carne,” aseveró la mujer, que hace años busca allí el alimento para sus hijos.

Sobre la cantidad de gente que se enfrenta por la comida en el basural, la integrante del comedor explicó que hay más de 300 personas que conviven con esa situación.

Otro punto que remarcó es que: “Hay menores de todo tipo, está lleno, es la necesidad de la gente. En mi caso particular hace 18 años que voy al basural y cada vez está peor y hay más gente.”

Otra de las titulares remarcó que ante la falta de recursos que tienen las familias, uno de los comedores comenzó con veinte familias y hoy hay más de cincuenta.

Muchos abuelos van a los comedores por un plato de comida

María `Tana` Carbajo –Nuevo Golf- explicó que en su caso particular están atravesando la misma situación de desamparo: “He tenido 107 chicos pero ahora no les puedo dar nada, no tengo para darle nada,” se lamentó.

Otro hecho que denunció es la falta de donaciones, manifestó que ante la entrega de 3 paquetes de fideos “no se puede hacer nada” ante tantos pequeños.

“Les hago las viandas para que se lleven a su casa; mucha gente me cuestiona por no darles de comer en el comedor, pero no tengo lugar físico y es mucho más lindo que los chicos coman en su casa con sus familias y que se vayan a dormir con la panza caliente.”

Las integrantes manifestaron que ante la dificultad de conseguir alimento, apenas alcanza para brindar una comida al día. Además, no son sólo los chicos los que acuden al lugar, sino también todas las personas que durante el día no lograron comer, muchos de ellos abuelos.

“¿Qué les vamos a decir a los abuelos o mamás embarazadas? El no darle un plato de comida no es una respuesta válida,” aseguraron.

Todas las mujeres se expresaron a favor de brindarle comida a quien la necesite, y plantearon el escenario de que algunos titulares de comedores otorgan comida hasta una cierta edad.

Leniz cortó la ayuda “con el pretexto de relevar, algo que nunca hizo”

Al ser consultadas sobre cuándo empeoró la situación, manifestaron que “cuando asumió Patricia Leniz en la Secretaria de Desarrollo Social les “cortaron la ayuda con el pretexto que iban a hacer un relevamiento comedor por comedor” , enfatizando que “esto no sucedió porque nunca aparecieron…”

“Se cortaron los víveres para todos. Nosotros somos grandes, podemos pasar la noche con un mate y un pan, pero una criatura no puede pasar esto, tienen que comer,” afirmaron.

Las integrantes también señalaron que esta situación está pasando porque no pertenecen a ninguna fuerza política, y agregaron que a veces hay personas que se presentan desde agrupaciones a llevar comida al lugar, pero expresaron que se sienten incomodas aceptando algo que “no corresponde” ya que la comida es de los chicos.

Otra de las chicas expresó que otra de las problemáticas que enfrentan y es la reventa que hacen algunos oportunistas con la mercadería que envía Desarrollo Social para los comedores.

“Se entiende que hay gente mala y hay gente buena, pero yo no sé porque cuando querés hacer maldad tenés todo, pero si queres hacer las cosas bien y de corazón te sale todo mal, te cortan las cosas y tenemos que salir a pelear.”

María `Tana` Carbajo aseveró que el único camino al que nos empujan ante la falta de respuesta es salir a manifestarse, pero aseguraron que ellos no hacen esas cosas “queremos hablar y dialogar, no queremos hacer escandalo ni prender fuego un par de gomas.”

Karina denunció que además, los barrios tienen las calles rotas y la ayuda no llega por no poder ingresar a los barrios. Otro problema es la falta de transporte, ya que el colectivo de línea 501 no cumple el horario y pasa cada hora y media.

“Al gobierno no le conviene mostrar la necesidad que existe”

“El gobierno mira para otro lado y no ve la necesidad de la gente. Creo que es porque Mar del Plata es una ciudad turística y al gobierno no le conviene mostrar la necesidad que existe. Le muestran a los turistas la parte de la playa y el centro, esta parte no les conviene y no les interesa, no quieren mostrar la pobreza,” reflexionó otra de las mujeres.

Pese a esto, todas aseguraron que el hambre de los chicos no toma vacaciones. Por esto, llamaron a la solidaridad de las personas interesadas en donar alimento, ropa, frazadas, colchones o cualquier recurso que a cualquiera de los comedores les hace falta. Quien quiera comunicarse puede hacerlo al teléfono 223-530-9274.