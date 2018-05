Desarrollo Social: Denuncian existencia de mafia que vende alimentos de comedores

La falta de control de parte de Desarrollo Social en la entrega de alimentos a los sectores más castigados por la crisis, especialmente de la Zona Sur, ha codayudado para que cada día sea más importante su reventa en ferias de la ciudad por parte de lo que algunos catalogan como “una verdadera mafia”. La ayuda nunca llegaría a quienes la necesitan.

De nada han servido los reclamos, ni las denuncias presentadas ante la Secretaría de Desarrollo, que al parecer hasta el momento no se ha hecho cargo de la situación. Esto ha llevado a comedores en riesgo de cierre inminentes. Es más, hay merenderos a los que no les queda otra que alinearse con las agrupaciones políticas para conseguir algo de comida; y aquellos que se atreven a denunciarlo, directamente le cortan la entrega. En tal sentido existe al menos una docena de lugares donde la gente acude por un plato de comida, que hace dos o tres meses que no recibe nada.

Hoy no se sabe exactamente cuántos pequeños dependen del alimento de comedores y merenderos: “Hay 2698 chicos que reconoció el municipio cuando estaba el anterior secretario de Desarrollo Social. Ahora no se sabe. En la anterior gestión zafábamos, nos mandaban mercadería. Pero con la actual gestión, acá en Zona Sur no entra nada. Y lo que entra va a depósitos de agrupaciones y va a la venta” dijo un vecino del Sur que prefirió mantenerse en el anonimato ante el temor a represalias.

¿Quién lo vende ?Dónde: “La gente que trabaja para las agrupaciones. A Desarrollo Social sabemos que les llevaron fotos donde se veía esos alimentos en puestos de venta callejera. Eso fue para demostrarle que la comida se vendía en las ferias. Hay un negocio de 8 mil sachets de leche por semana. Les dieron direccion es, fotos y la forma de retribuirle a esa gente fue descontarle 110 cajas de leche por mes. Pasó de entregarle 10 cajas de leche a cada comedor por mes para que puedan sobrevivir, a entregarles 4. Es represalia. Cada vez que sale en los medios viene la “venganza” …”

Y continúa: “ fotografió todo. Por lo que sabemos no denunció delante de un fiscal, porque le dijeron que hay una bala con su nombre si lo hacía. Esto se trabaja en equipo; es imposible que Desarrollo Social no lo sepa”.

“Nadie quiere ir a poner su firma en la Fiscalía porque les dieron todos los detalles para que actúen y no lo hicieron. No quieren porque tienen seguramente algún acuerdo existe. Todos saben como viene la mano. El tema es que les den de comer a los pibes. Al que habla se lo castiga”.

Mostró recibos “truchos” de la leche que mandaban “porque no les pueden dar un recibo completado a lapicera. Es mercadería no stockeada. Cualquier persona sabe que, desde Desarrollo Social, todo tiene que salir por computadora. Hacen firmar los recibos por coacción. Llevan recibos por 170 leches y te dan 100. Pero los tienen que firmar porque si no, no le dejan nada”.

Cuando se le pregunta si sabe del apoyo de los concejales, la respuesta es clara: “No hay apoyo de los concejales. Sucede es que es gente muy allegada a Arroyo, a Vilma Baragiola. No se quieren ensuciar. Es un negocio que maneja mucha plata. Son 8 mil cajas de leche por semana a 30 pesos cada uno. A eso sumemos lo que se vende de fideos, arroz, puré de tomate, mermelada, azúcar. Todo se vende. Saquen la cuenta.”

No dudó en afirmar que conoce la existencia “un supuesto comedor que trae mercadería a través de Desarrollo Social, ¿pero saben que es?… una agencia de autos!. Si uno camina la Plaza Rocha verá allí la existencia de esos alimentos. El los lo saben. Es un negocio de 3 millones de pesos semanales o más. La última vez dijeron que había 4 comedores a punto de cerrar, y le cortaron la mercadería. Esto es una clara muestra que el negocio lo tienen ellos”.

Según dice, no es la primera vez que sucede: “Hay un negociado groso. Hubo alguien que se animó a decir que se estaban robando todo de los centros de evacuados y pagó las consecuencias de eso. Le sacaron 1500 kilos de comida. Cada vez que denunció, algo le pasó. Tenemos entendido que la situación llegó a los oídos de Vidal y en vez de investigar y ver quien es quien…lo denostaron y le quitaron mercadería a quien se había animado a hablar…”