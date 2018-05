Luis Figo sin gambetas : “Cataluña es España, es parte de España

La marcha de Luis Figo del Barça al Real Madrid en el año 2000 de la mano de Florentino Pérez es uno de los capítulos más negros de la historia del club blaugrana. Aunque han pasado ya 17 años de aquella ‘traición’, el portugués sigue siendo persona non-grata en el Camp Nou. Y cabe decir que el exfutbolista nunca ha tenido el más mínimo gesto por cambiar esa situación. .

En unas declaraciones que seguro no gustarán a un sector del barcelonismo, Figo se ha mojado sobre el proceso independentista catalán. Lo ha hecho en el acto de presentación del último espectáculo de otro madridista, el cantaor José Mercé. El portugués ha acudido al evento acompañado de su mujer, Helen Svedin, y no se ha mordido la lengua cuando le han interrogado por Catalunya.

En una entrevista que recoge ‘El Español’ y preguntado por la situación catalana, Luis Figo ha dejado clara su postura. No sin antes responder con una de sus respuestas típicas: “Yo soy portugués”, ha contestado en primera instancia.

“Cataluña es España”

El entrevistador ha insistido en el tema y Figo no eludió la respuesta con claridad; : “Yo tengo relación con España, y Cataluña es España, es parte de España. Así que estamos todos en un ámbito de convivencia, y así debería ser”.

Blanco y en botella

Figo también ha descartado una posible unión de España y Portugal, a preguntas del periodista. “Portugal siempre ha sido una nación independiente de España. No creo que vaya a haber nunca ninguna unión con España. Pertenecemos a la Península Ibérica y tenemos excelentes relaciones, pero cada país es diferente”, ha sentenciado.

Cree que el Madrid aún tiene opciones en Liga

Como no podía ser de otra manera, a Figo también le han preguntado sobre la situación de Barça y Madrid en la Liga y el portugués cree que no se puede descartar a los blancos para el campeonato. “El Barça ha tomado algo de ventaja, pero la Liga es muy larga y todavía quedan muchos partidos hasta que llegue el final, pero el Madrid no puede permitirse resultados que no sean victorias si no quiere distanciarse de los primeros puestos.

El Real Madrid es un rival muy duro y estará allí hasta el final”, ha asegurado.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa